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Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией, заявил посол - РИА Новости, 31.05.2025
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03:36 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/shvetsiya-2020092014.html
Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией, заявил посол
Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией, заявил посол - РИА Новости, 31.05.2025
Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией, заявил посол
Двусторонние политические контакты России со Швецией заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот сокращается, культурные и спортивные обмены... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T03:36:00+03:00
2025-05-31T03:36:00+03:00
россия
швеция
стокгольм (город)
сергей беляев
нато
евросоюз
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двусторонние политические контакты России со Швецией заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот сокращается, культурные и спортивные обмены сведены к нулю, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. "Наши двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены, которые, казалось бы, должны быть свободны от влияния геополитической конъюнктуры, сведены к нулю", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что российско-шведские отношения переживают в настоящее время непростой период. По словам Беляева, по сути, это локальная проекция общей геополитической напряженности между Россией и Западом. "Швеция, укорененная в западной парадигме не только культурно-исторически, но и институционально - как член ЕС и вот уже больше года - член НАТО, подчеркнуто тщательно реализует недружественные в отношении нашей страны установки "в национальном масштабе", - добавил посол. Глава диппредставительства уточнил, что основной смысл межгосударственных отношений России и Швеции сводится сейчас к сохранению взаимного дипломатического присутствия. "Ведь наше посольство в Стокгольме не закрывалось даже в годы Второй мировой войны, оставаясь одним из немногих советских диппредставительств в Европе. Считаем важным продолжать работу даже в самых непростых условиях, исходя из того, что дипломатия - это "искусство возможного", - подчеркнул посол. Как отметил Беляев, шагов по улучшению двусторонних отношений следовало бы ожидать от Швеции - как инициатора их сворачивания. "Однако здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о самостоятельности внешнеполитических решений, которую Стокгольм утратил со вступлением в НАТО. В мировой политике должны произойти поистине тектонические сдвиги, чтобы их эффект "докатился" до Севера Европы", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250530/shvetsiya-2019892149.html
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россия
швеция
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россия, швеция, стокгольм (город), сергей беляев, нато, евросоюз
Россия, Швеция, Стокгольм (город), Сергей Беляев, НАТО, Евросоюз
Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией, заявил посол

Посол Беляев: Швеция заморозила двусторонние контакты с Россией

© Фото предоставлено посольством РФСергей Беляев
Сергей Беляев - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото предоставлено посольством РФ
Сергей Беляев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Двусторонние политические контакты России со Швецией заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот сокращается, культурные и спортивные обмены сведены к нулю, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Наши двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены, которые, казалось бы, должны быть свободны от влияния геополитической конъюнктуры, сведены к нулю", - сказал глава дипмиссии.
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Посол добавил, что российско-шведские отношения переживают в настоящее время непростой период. По словам Беляева, по сути, это локальная проекция общей геополитической напряженности между Россией и Западом.
"Швеция, укорененная в западной парадигме не только культурно-исторически, но и институционально - как член ЕС и вот уже больше года - член НАТО, подчеркнуто тщательно реализует недружественные в отношении нашей страны установки "в национальном масштабе", - добавил посол.
Глава диппредставительства уточнил, что основной смысл межгосударственных отношений России и Швеции сводится сейчас к сохранению взаимного дипломатического присутствия.
"Ведь наше посольство в Стокгольме не закрывалось даже в годы Второй мировой войны, оставаясь одним из немногих советских диппредставительств в Европе. Считаем важным продолжать работу даже в самых непростых условиях, исходя из того, что дипломатия - это "искусство возможного", - подчеркнул посол.
Как отметил Беляев, шагов по улучшению двусторонних отношений следовало бы ожидать от Швеции - как инициатора их сворачивания.
"Однако здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о самостоятельности внешнеполитических решений, которую Стокгольм утратил со вступлением в НАТО. В мировой политике должны произойти поистине тектонические сдвиги, чтобы их эффект "докатился" до Севера Европы", - добавил дипломат.
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РоссияШвецияСтокгольм (город)Сергей БеляевНАТОЕвросоюз
 
 
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