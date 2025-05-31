https://ria.ru/20250531/shvetsija-2020113834.html

Швеция нагнетает русофобскую истерию, заявил посол Беляев

Швеция нагнетает русофобскую истерию, заявил посол Беляев - РИА Новости, 31.05.2025

Швеция нагнетает русофобскую истерию, заявил посол Беляев

Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T11:11:00+03:00

2025-05-31T11:11:00+03:00

2025-05-31T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. "Правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении России, направила беспрецедентные усилия на всестороннюю поддержку киевского режима и наращивание собственной обороноспособности. Шведские власти активно используют украинский сюжет в целях распространения антироссийской пропаганды, создают для местного населения образ опасного внешнего врага, нагнетают русофобскую истерию", - сказал агентству глава дипмиссии. Посол добавил, что шведское правительство, не желая беспристрастно взглянуть на истинные причины украинского кризиса, в основе которого лежат провокационные действия коллективного Запада, предпочитает распространять небылицы о "неспровоцированной российской агрессии", якобы угрожающей всей Европе. "Россия Швеции не угрожала и не угрожает", - подчеркнул Беляев. РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240829/posolstvo-1969341058.html

https://ria.ru/20250528/shvetsiya-2019464996.html

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Варвара Скокшина

россия, швеция, европа, сергей беляев, нато, в мире