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Швеция нагнетает русофобскую истерию, заявил посол Беляев - РИА Новости, 31.05.2025
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11:11 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/shvetsija-2020113834.html
Швеция нагнетает русофобскую истерию, заявил посол Беляев
Швеция нагнетает русофобскую истерию, заявил посол Беляев - РИА Новости, 31.05.2025
Швеция нагнетает русофобскую истерию, заявил посол Беляев
Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T11:11:00+03:00
2025-05-31T11:11:00+03:00
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швеция
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сергей беляев
нато
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. "Правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении России, направила беспрецедентные усилия на всестороннюю поддержку киевского режима и наращивание собственной обороноспособности. Шведские власти активно используют украинский сюжет в целях распространения антироссийской пропаганды, создают для местного населения образ опасного внешнего врага, нагнетают русофобскую истерию", - сказал агентству глава дипмиссии. Посол добавил, что шведское правительство, не желая беспристрастно взглянуть на истинные причины украинского кризиса, в основе которого лежат провокационные действия коллективного Запада, предпочитает распространять небылицы о "неспровоцированной российской агрессии", якобы угрожающей всей Европе. "Россия Швеции не угрожала и не угрожает", - подчеркнул Беляев. РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240829/posolstvo-1969341058.html
https://ria.ru/20250528/shvetsiya-2019464996.html
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россия, швеция, европа, сергей беляев, нато, в мире
Россия, Швеция, Европа, Сергей Беляев, НАТО, В мире
Швеция нагнетает русофобскую истерию, заявил посол Беляев

Посол Беляев: Швеция создает для населения образ России как опасного врага

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шведские власти нагнетают русофобскую истерию и создают для местного населения образ России как "опасного внешнего врага", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Правящая коалиция Швеции избрала жесткий конфронтационный курс в отношении России, направила беспрецедентные усилия на всестороннюю поддержку киевского режима и наращивание собственной обороноспособности. Шведские власти активно используют украинский сюжет в целях распространения антироссийской пропаганды, создают для местного населения образ опасного внешнего врага, нагнетают русофобскую истерию", - сказал агентству глава дипмиссии.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа 2024, 21:58
Посол добавил, что шведское правительство, не желая беспристрастно взглянуть на истинные причины украинского кризиса, в основе которого лежат провокационные действия коллективного Запада, предпочитает распространять небылицы о "неспровоцированной российской агрессии", якобы угрожающей всей Европе.
"Россия Швеции не угрожала и не угрожает", - подчеркнул Беляев.
РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Швеция - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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