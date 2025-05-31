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В Риме прошли протесты против "декрета о безопасности" - РИА Новости, 31.05.2025
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19:11 31.05.2025 (обновлено: 19:18 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/shestvie-2020172259.html
В Риме прошли протесты против "декрета о безопасности"
В Риме прошли протесты против "декрета о безопасности" - РИА Новости, 31.05.2025
В Риме прошли протесты против "декрета о безопасности"
Несколько тысяч человек приняли участие в протестном шествии в Риме против так называемого "декрета о безопасности" - законопроекта, расширяющего полномочия... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:11:00+03:00
2025-05-31T19:18:00+03:00
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Рим, 31 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в протестном шествии в Риме против так называемого "декрета о безопасности" - законопроекта, расширяющего полномочия правоохранительных органов и ужесточающего наказания за ряд преступлений, передает корреспондент РИА Новости. Законодательный документ, принятый правительством в начале апреля, вводит в итальянское право 14 новых видов преступлений и девять видов отягчающих обстоятельств. Пакет мер позволяет ускорить выселение нелегальных захватчиков жилья, усиливает наказания за участие в протестах и уличных беспорядках. Например, одна из норм предназначена для активистов, блокирующих автомобильные дороги, железнодорожные пути и вокзалы. Палата депутатов итальянского парламента приняла законопроект в пятницу, на следующей неделе он поступит в сенат. Как передает корреспондент РИА Новости, в колонне протестного шествия было несколько тысяч активистов, представляющих профсоюзные движения, социальные центры, студенческие и экологические ассоциации. Головная группа активистов несла крупный баннер со слоганом "Поднимем голову против государства страха". Участники вышли с самодельными плакатами "Ваши репрессии нас не остановят" и "Дубинки - это провал государства". Среди множества баннеров выделялись флаги Палестины и красные знамена левых организаций. Шествие сопровождали усиленные кордоны полицейских с бронеавтомобилями и спецснаряжением. В четверг небольшой митинг в центре Рима против того же законопроекта закончился стычками с полицией при попытке сотни протестующих прорваться к парламенту.
https://ria.ru/20250405/rim-2009556221.html
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в мире, рим, палестина
В мире, Рим, Палестина
В Риме прошли протесты против "декрета о безопасности"

В Риме прошло протестное шествие против ужесточения наказаний за преступления

© AP Photo / Gregorio BorgiaПротестное шествие против ужесточения наказаний за преступления в Риме
Протестное шествие против ужесточения наказаний за преступления в Риме - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Протестное шествие против ужесточения наказаний за преступления в Риме
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Рим, 31 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в протестном шествии в Риме против так называемого "декрета о безопасности" - законопроекта, расширяющего полномочия правоохранительных органов и ужесточающего наказания за ряд преступлений, передает корреспондент РИА Новости.
Законодательный документ, принятый правительством в начале апреля, вводит в итальянское право 14 новых видов преступлений и девять видов отягчающих обстоятельств. Пакет мер позволяет ускорить выселение нелегальных захватчиков жилья, усиливает наказания за участие в протестах и уличных беспорядках. Например, одна из норм предназначена для активистов, блокирующих автомобильные дороги, железнодорожные пути и вокзалы. Палата депутатов итальянского парламента приняла законопроект в пятницу, на следующей неделе он поступит в сенат.
Как передает корреспондент РИА Новости, в колонне протестного шествия было несколько тысяч активистов, представляющих профсоюзные движения, социальные центры, студенческие и экологические ассоциации. Головная группа активистов несла крупный баннер со слоганом "Поднимем голову против государства страха". Участники вышли с самодельными плакатами "Ваши репрессии нас не остановят" и "Дубинки - это провал государства". Среди множества баннеров выделялись флаги Палестины и красные знамена левых организаций.
Шествие сопровождали усиленные кордоны полицейских с бронеавтомобилями и спецснаряжением. В четверг небольшой митинг в центре Рима против того же законопроекта закончился стычками с полицией при попытке сотни протестующих прорваться к парламенту.
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