https://ria.ru/20250531/shestvie-2020172259.html

В Риме прошли протесты против "декрета о безопасности"

В Риме прошли протесты против "декрета о безопасности" - РИА Новости, 31.05.2025

В Риме прошли протесты против "декрета о безопасности"

Несколько тысяч человек приняли участие в протестном шествии в Риме против так называемого "декрета о безопасности" - законопроекта, расширяющего полномочия... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:11:00+03:00

2025-05-31T19:11:00+03:00

2025-05-31T19:18:00+03:00

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Рим, 31 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в протестном шествии в Риме против так называемого "декрета о безопасности" - законопроекта, расширяющего полномочия правоохранительных органов и ужесточающего наказания за ряд преступлений, передает корреспондент РИА Новости. Законодательный документ, принятый правительством в начале апреля, вводит в итальянское право 14 новых видов преступлений и девять видов отягчающих обстоятельств. Пакет мер позволяет ускорить выселение нелегальных захватчиков жилья, усиливает наказания за участие в протестах и уличных беспорядках. Например, одна из норм предназначена для активистов, блокирующих автомобильные дороги, железнодорожные пути и вокзалы. Палата депутатов итальянского парламента приняла законопроект в пятницу, на следующей неделе он поступит в сенат. Как передает корреспондент РИА Новости, в колонне протестного шествия было несколько тысяч активистов, представляющих профсоюзные движения, социальные центры, студенческие и экологические ассоциации. Головная группа активистов несла крупный баннер со слоганом "Поднимем голову против государства страха". Участники вышли с самодельными плакатами "Ваши репрессии нас не остановят" и "Дубинки - это провал государства". Среди множества баннеров выделялись флаги Палестины и красные знамена левых организаций. Шествие сопровождали усиленные кордоны полицейских с бронеавтомобилями и спецснаряжением. В четверг небольшой митинг в центре Рима против того же законопроекта закончился стычками с полицией при попытке сотни протестующих прорваться к парламенту.

https://ria.ru/20250405/rim-2009556221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рим, палестина