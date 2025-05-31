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В Центральной России ожидаются волны потепления
В Центральной России ожидаются волны потепления - РИА Новости, 31.05.2025
В Центральной России ожидаются волны потепления
Волны потепления ожидаются в Центральной России в середине и в конце июня, показания термометров превысят на 1-2 градуса превысят многолетние значения, сообщил... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:44:00+03:00
2025-05-31T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Волны потепления ожидаются в Центральной России в середине и в конце июня, показания термометров превысят на 1-2 градуса превысят многолетние значения, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в Центральной России после всей этой весенней погодной неразберихи течение атмосферных процессов стабилизируется. Так, например, в Москве, будет преобладать обычная июньская погода с температурным режимом, близким к уровню климатической нормы. "Но в середине и в финале месяца ожидаются волны потепления, когда показания термометров на 1-2 градуса превысят многолетние значения. Благодаря этому в итоге средняя температура окажется немного выше обычного", - пояснил Леус.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
В Центральной России ожидаются волны потепления
В Центральной России в середине и конце июня ожидаются волны потепления