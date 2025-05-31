https://ria.ru/20250531/rossiya-2020159340.html

В Центральной России ожидаются волны потепления

В Центральной России ожидаются волны потепления - РИА Новости, 31.05.2025

В Центральной России ожидаются волны потепления

Волны потепления ожидаются в Центральной России в середине и в конце июня, показания термометров превысят на 1-2 градуса превысят многолетние значения, сообщил... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:44:00+03:00

2025-05-31T17:44:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Волны потепления ожидаются в Центральной России в середине и в конце июня, показания термометров превысят на 1-2 градуса превысят многолетние значения, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в Центральной России после всей этой весенней погодной неразберихи течение атмосферных процессов стабилизируется. Так, например, в Москве, будет преобладать обычная июньская погода с температурным режимом, близким к уровню климатической нормы. "Но в середине и в финале месяца ожидаются волны потепления, когда показания термометров на 1-2 градуса превысят многолетние значения. Благодаря этому в итоге средняя температура окажется немного выше обычного", - пояснил Леус.

https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html

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общество, москва, михаил леус, погода