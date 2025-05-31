https://ria.ru/20250531/rjazan-2020152125.html

В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка

В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка - РИА Новости, 31.05.2025

В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка

Госавтоинспекция Рязанской области сообщила о проверке информации СМИ о ребенке за рулем автомобиля. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:42:00+03:00

2025-05-31T16:42:00+03:00

2025-05-31T16:45:00+03:00

происшествия

авто

рязанская область

гибдд мвд рф

рязань

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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Госавтоинспекция Рязанской области сообщила о проверке информации СМИ о ребенке за рулем автомобиля. Первое сообщение о происшествии появилось в группе "Подслушано у водителей Рязани" в социальной сети "ВКонтакте" вечером в пятницу. Автор поста написал об увиденной за рулем маленькой девочке, он утверждал, что машина при этом перестраивалась из одного ряда в другой, и поворотник был включен неправильно. На опубликованных фото и видео в открытом окне движущейся по дороге машины видна девочка, реально управляющий автомобилем человек в кадр не попал. "Тридцать первого мая в ряде СМИ и телеграмм-каналах опубликованы материалы о том, что "рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки". По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщила рязанская ГАИ в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, рязанская область, гибдд мвд рф, рязань