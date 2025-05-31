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В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка - РИА Новости, 31.05.2025
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16:42 31.05.2025 (обновлено: 16:45 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/rjazan-2020152125.html
В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка
В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка - РИА Новости, 31.05.2025
В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка
Госавтоинспекция Рязанской области сообщила о проверке информации СМИ о ребенке за рулем автомобиля. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:42:00+03:00
2025-05-31T16:45:00+03:00
происшествия
авто
рязанская область
гибдд мвд рф
рязань
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Госавтоинспекция Рязанской области сообщила о проверке информации СМИ о ребенке за рулем автомобиля. Первое сообщение о происшествии появилось в группе "Подслушано у водителей Рязани" в социальной сети "ВКонтакте" вечером в пятницу. Автор поста написал об увиденной за рулем маленькой девочке, он утверждал, что машина при этом перестраивалась из одного ряда в другой, и поворотник был включен неправильно. На опубликованных фото и видео в открытом окне движущейся по дороге машины видна девочка, реально управляющий автомобилем человек в кадр не попал. "Тридцать первого мая в ряде СМИ и телеграмм-каналах опубликованы материалы о том, что "рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки". По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщила рязанская ГАИ в своем Telegram-канале.
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происшествия, авто, рязанская область, гибдд мвд рф, рязань
Происшествия, Авто, Рязанская область, ГИБДД МВД РФ, Рязань
В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка

ГАИ Рязанской области проверяет информацию о девочке, управлявшей автомобилем

© Подслушано у Водителей Рязани/ВКонтактеРебенок за рулем автомобиля
Ребенок за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Подслушано у Водителей Рязани/ВКонтакте
Ребенок за рулем автомобиля
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Госавтоинспекция Рязанской области сообщила о проверке информации СМИ о ребенке за рулем автомобиля.
Первое сообщение о происшествии появилось в группе "Подслушано у водителей Рязани" в социальной сети "ВКонтакте" вечером в пятницу. Автор поста написал об увиденной за рулем маленькой девочке, он утверждал, что машина при этом перестраивалась из одного ряда в другой, и поворотник был включен неправильно. На опубликованных фото и видео в открытом окне движущейся по дороге машины видна девочка, реально управляющий автомобилем человек в кадр не попал.
«
"Тридцать первого мая в ряде СМИ и телеграмм-каналах опубликованы материалы о том, что "рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки". По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщила рязанская ГАИ в своем Telegram-канале.
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