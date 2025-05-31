В Рязани за рулем автомобиля заметили ребенка
ГАИ Рязанской области проверяет информацию о девочке, управлявшей автомобилем
© Подслушано у Водителей Рязани/ВКонтактеРебенок за рулем автомобиля
© Подслушано у Водителей Рязани/ВКонтакте
Ребенок за рулем автомобиля
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Госавтоинспекция Рязанской области сообщила о проверке информации СМИ о ребенке за рулем автомобиля.
Первое сообщение о происшествии появилось в группе "Подслушано у водителей Рязани" в социальной сети "ВКонтакте" вечером в пятницу. Автор поста написал об увиденной за рулем маленькой девочке, он утверждал, что машина при этом перестраивалась из одного ряда в другой, и поворотник был включен неправильно. На опубликованных фото и видео в открытом окне движущейся по дороге машины видна девочка, реально управляющий автомобилем человек в кадр не попал.
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"Тридцать первого мая в ряде СМИ и телеграмм-каналах опубликованы материалы о том, что "рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки". По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщила рязанская ГАИ в своем Telegram-канале.
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