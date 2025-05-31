https://ria.ru/20250531/rakety-2020088817.html

"Соберем "Таурус"": в Киеве жестко высмеяли угрозы Мерца в адрес России

"Соберем "Таурус"": в Киеве жестко высмеяли угрозы Мерца в адрес России - РИА Новости, 31.05.2025

"Соберем "Таурус"": в Киеве жестко высмеяли угрозы Мерца в адрес России

Украина не сможет самостоятельно строить ракеты для ударов по России даже если Германия начнет тайно поставлять под видом таких ракет свои Taurus, такое мнение... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T01:38:00+03:00

2025-05-31T01:38:00+03:00

2025-05-31T01:38:00+03:00

в мире

украина

германия

россия

александр дубинский

укроборонпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019584363_0:109:3070:1835_1920x0_80_0_0_78470382d5d66c305e602008add432b5.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украина не сможет самостоятельно строить ракеты для ударов по России даже если Германия начнет тайно поставлять под видом таких ракет свои Taurus, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Немцы передадут нам “Таурус”, а мы его соберем под видом “Паляницы” Вы сейчас серьезно? Зеленский со своими <…> (Подельниками. — Прим. ред.) развалили промышленность и ВПК до того уровня, когда на заводах Укроборонпрома простую мину собрать не могут. О каких “Таурусах” речь", — написал он.По словам украинского политика, глава киевского режима намерено врет о возможностях украинского оборонно-промышленного комплекса, чтобы создать видимость хоть каких-то успехов в его стране."Максимум, что там могут собрать, — это конструктор Lego", — сыронизировал Дубинский.Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250530/shag-2019893379.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, россия, александр дубинский, укроборонпром