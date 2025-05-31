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"Соберем "Таурус"": в Киеве жестко высмеяли угрозы Мерца в адрес России
"Соберем "Таурус"": в Киеве жестко высмеяли угрозы Мерца в адрес России - РИА Новости, 31.05.2025
"Соберем "Таурус"": в Киеве жестко высмеяли угрозы Мерца в адрес России
Украина не сможет самостоятельно строить ракеты для ударов по России даже если Германия начнет тайно поставлять под видом таких ракет свои Taurus, такое мнение... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T01:38:00+03:00
2025-05-31T01:38:00+03:00
2025-05-31T01:38:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украина не сможет самостоятельно строить ракеты для ударов по России даже если Германия начнет тайно поставлять под видом таких ракет свои Taurus, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Немцы передадут нам “Таурус”, а мы его соберем под видом “Паляницы” Вы сейчас серьезно? Зеленский со своими <…> (Подельниками. — Прим. ред.) развалили промышленность и ВПК до того уровня, когда на заводах Укроборонпрома простую мину собрать не могут. О каких “Таурусах” речь", — написал он.По словам украинского политика, глава киевского режима намерено врет о возможностях украинского оборонно-промышленного комплекса, чтобы создать видимость хоть каких-то успехов в его стране."Максимум, что там могут собрать, — это конструктор Lego", — сыронизировал Дубинский.Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
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https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
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в мире, украина, германия, россия, александр дубинский, укроборонпром
В мире, Украина, Германия, Россия, Александр Дубинский, Укроборонпром
"Соберем "Таурус"": в Киеве жестко высмеяли угрозы Мерца в адрес России
Дубинский: Украина не сможет сама создавать ракеты для ударов по России