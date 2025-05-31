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На благоустройство Саратова выделили более двух миллиардов рублей
На благоустройство Саратова выделили более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 31.05.2025
На благоустройство Саратова выделили более двух миллиардов рублей
Кабмин РФ выделил на благоустройство общественных и дворовых территорий Саратова и Энгельса 2,3 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:36:00+03:00
2025-05-31T17:36:00+03:00
2025-05-31T17:36:00+03:00
россия
саратовская область
саратов
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Кабмин РФ выделил на благоустройство общественных и дворовых территорий Саратова и Энгельса 2,3 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выделить в 2025 году Минстрою России на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области в целях софинансирования расходных обязательств Саратовской области, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в городах Саратове и Энгельсе Саратовской области, бюджетные ассигнования в размере 2,3 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
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россия, саратовская область, саратов, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
Россия, Саратовская область, Саратов, Михаил Мишустин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Общество
На благоустройство Саратова выделили более двух миллиардов рублей
Правительство выделило на благоустройство Саратова и Энгельса 2,3 млрд рублей