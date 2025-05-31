https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020126392.html

Правительство обсудило изменения в правах страховых организаций

Правительство обсудило изменения в правах страховых организаций - РИА Новости, 31.05.2025

Правительство обсудило изменения в правах страховых организаций

Правительство РФ обсудило расширение прав страховых организаций в представлении претензий к медицинским организациям, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:14:00+03:00

2025-05-31T13:14:00+03:00

2025-05-31T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ обсудило расширение прав страховых организаций в представлении претензий к медицинским организациям, сообщается на сайте кабмина. "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №608 (в части внесения изменений в Положение о министерстве здравоохранения Российской Федерации)... Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проектом постановления положение дополняется новым полномочием по утверждению порядка предоставления представителями страховой медицинской организации консультаций застрахованным лицам в предъявлении претензий к медицинским организациям в связи с отказом в оказании медицинской помощи или некачественным оказанием медицинской помощи и взиманием денежных средств за оказание медицинской помощи.

https://ria.ru/20250524/kabmin-2018858820.html

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