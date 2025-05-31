https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020126392.html
Правительство обсудило изменения в правах страховых организаций
Правительство обсудило изменения в правах страховых организаций - РИА Новости, 31.05.2025
Правительство обсудило изменения в правах страховых организаций
Правительство РФ обсудило расширение прав страховых организаций в представлении претензий к медицинским организациям, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:14:00+03:00
2025-05-31T13:14:00+03:00
2025-05-31T13:14:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_335:0:2737:1351_1920x0_80_0_0_17d981ff3e77c0adfefe0ebe6b824064.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство РФ обсудило расширение прав страховых организаций в представлении претензий к медицинским организациям, сообщается на сайте кабмина. "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года №608 (в части внесения изменений в Положение о министерстве здравоохранения Российской Федерации)... Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что проектом постановления положение дополняется новым полномочием по утверждению порядка предоставления представителями страховой медицинской организации консультаций застрахованным лицам в предъявлении претензий к медицинским организациям в связи с отказом в оказании медицинской помощи или некачественным оказанием медицинской помощи и взиманием денежных средств за оказание медицинской помощи.
https://ria.ru/20250524/kabmin-2018858820.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_24c0209f1ae88c34befbf557c5072cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Правительство обсудило изменения в правах страховых организаций
Кабмин обсудил расширение прав страховых организаций в представлении претензий