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Пожар в Красногорске локализовали - РИА Новости, 31.05.2025
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21:23 31.05.2025 (обновлено: 21:31 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/pozhar-2020187180.html
Пожар в Красногорске локализовали
Пожар в Красногорске локализовали - РИА Новости, 31.05.2025
Пожар в Красногорске локализовали
Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, локализован на площади 4 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:23:00+03:00
2025-05-31T21:31:00+03:00
происшествия
красногорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала."Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении
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красногорск
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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Пожар в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в подмосковном Красногорске локализован на площади 4 тысячи "квадратов", сообщает МЧС
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
60
происшествия, красногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Красногорске локализовали

МЧС: поджар в подмосковном Красногорске локализовали на площади 4 тыс квадратов

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала.
«
"Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении
Пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Вологодской области загорелось лесопильное предприятие
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ПроисшествияКрасногорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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