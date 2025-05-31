https://ria.ru/20250531/pozhar-2020187180.html

Пожар в Красногорске локализовали

Пожар в Красногорске локализовали - РИА Новости, 31.05.2025

Пожар в Красногорске локализовали

Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, локализован на площади 4 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T21:23:00+03:00

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2025-05-31T21:31:00+03:00

происшествия

красногорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов". Информация о пострадавших не поступала."Пожар локализован на площади 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении

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красногорск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в подмосковном Красногорске локализован Пожар в подмосковном Красногорске локализован на площади 4 тысячи "квадратов", сообщает МЧС 2025-05-31T21:23 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)