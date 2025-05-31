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В Вологодской области потушили пожар на лесопильном предприятии

В Вологодской области потушили пожар на лесопильном предприятии - РИА Новости, 31.05.2025

В Вологодской области потушили пожар на лесопильном предприятии

Пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области ликвидирован, сообщает региональное главное управление МЧС. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:50:00+03:00

2025-05-31T12:50:00+03:00

2025-05-31T12:50:00+03:00

происшествия

вологодская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области ликвидирован, сообщает региональное главное управление МЧС. "Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в поселке Новатор. На месте продолжают работу сотрудники дознания МЧС России, причина случившегося устанавливается", - говорится в сообщении. Ранее управление сообщало, что ночью произошел пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области. По прибытию подразделений было установлено, что горит готовая продукция. Пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров. По информации врио главы Великоустюгского округа Игоря Быкова, пожар произошел на территории ООО "Новаторский ЛПХ".

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Варвара Скокшина

происшествия, вологодская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)