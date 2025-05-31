Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области потушили пожар на лесопильном предприятии - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/pozhar-2020122458.html
В Вологодской области потушили пожар на лесопильном предприятии
В Вологодской области потушили пожар на лесопильном предприятии - РИА Новости, 31.05.2025
В Вологодской области потушили пожар на лесопильном предприятии
Пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области ликвидирован, сообщает региональное главное управление МЧС. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:50:00+03:00
2025-05-31T12:50:00+03:00
происшествия
вологодская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020115766_0:268:716:671_1920x0_80_0_0_549a9f065b1aeb9738253cee9d6207b6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области ликвидирован, сообщает региональное главное управление МЧС. "Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в поселке Новатор. На месте продолжают работу сотрудники дознания МЧС России, причина случившегося устанавливается", - говорится в сообщении. Ранее управление сообщало, что ночью произошел пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области. По прибытию подразделений было установлено, что горит готовая продукция. Пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров. По информации врио главы Великоустюгского округа Игоря Быкова, пожар произошел на территории ООО "Новаторский ЛПХ".
https://ria.ru/20250531/sluzhba-2020101194.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020115766_0:201:716:738_1920x0_80_0_0_2e1493413c76c2124869a7f155be6b83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологодская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологодская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологодской области потушили пожар на лесопильном предприятии

В Вологодском поселке Новатор потушили пожар на лесопильном предприятии

© МЧС Вологодской области/TelegramПожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области
Пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© МЧС Вологодской области/Telegram
Пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области ликвидирован, сообщает региональное главное управление МЧС.
"Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в поселке Новатор. На месте продолжают работу сотрудники дознания МЧС России, причина случившегося устанавливается", - говорится в сообщении.
Ранее управление сообщало, что ночью произошел пожар на лесопильном предприятии в Великоустюгском округе Вологодской области. По прибытию подразделений было установлено, что горит готовая продукция. Пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров. По информации врио главы Великоустюгского округа Игоря Быкова, пожар произошел на территории ООО "Новаторский ЛПХ".
Пожар - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В России за сутки потушили 44 природных пожара
Вчера, 08:30
 
ПроисшествияВологодская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала