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В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/postradavshie-2020167248.html
В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок
В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок - РИА Новости, 31.05.2025
В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок
Ещё двое пострадавших в результате атаки ВСУ на Рыльский район Курской области обратились к медикам, это мама и ее четырехлетняя дочь, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:36:00+03:00
2025-05-31T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Ещё двое пострадавших в результате атаки ВСУ на Рыльский район Курской области обратились к медикам, это мама и ее четырехлетняя дочь, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "У 4-летней девочки ушиб и ссадины правого коленного сустава, акубаротравма правого уха. У 37-летней женщины ушиб правого локтевого сустава, легкие ранения голеностопа. Обе отпущены на амбулаторное лечение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он так же отметил, что в результате удара по территории агрофирмы ранения получили жители соседних домов. В Рыльской ЦРБ их осмотрели врачи: у 48-летнего мужчины минно-взрывная травма, рваная рана правого плеча, у 42-летнего мужчины — также минно-взрывная травма, ушибленно-резаная рана теменной области и ушиб носа. "К счастью, их жизни ничего не угрожает: после оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение", - отметил врио главы региона.
https://ria.ru/20250531/kampaniya-2020028545.html
рыльский район
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происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок

При атаке ВСУ по курскому Рыльскому району пострадали 4-летняя девочка и ее мама

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Ещё двое пострадавших в результате атаки ВСУ на Рыльский район Курской области обратились к медикам, это мама и ее четырехлетняя дочь, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«
"У 4-летней девочки ушиб и ссадины правого коленного сустава, акубаротравма правого уха. У 37-летней женщины ушиб правого локтевого сустава, легкие ранения голеностопа. Обе отпущены на амбулаторное лечение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он так же отметил, что в результате удара по территории агрофирмы ранения получили жители соседних домов. В Рыльской ЦРБ их осмотрели врачи: у 48-летнего мужчины минно-взрывная травма, рваная рана правого плеча, у 42-летнего мужчины — также минно-взрывная травма, ушибленно-резаная рана теменной области и ушиб носа.
"К счастью, их жизни ничего не угрожает: после оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение", - отметил врио главы региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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