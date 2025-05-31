https://ria.ru/20250531/postradavshie-2020167248.html

В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок

В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок - РИА Новости, 31.05.2025

В Курской области при атаке ВСУ пострадали женщина и четырехлетний ребенок

Ещё двое пострадавших в результате атаки ВСУ на Рыльский район Курской области обратились к медикам, это мама и ее четырехлетняя дочь, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:36:00+03:00

2025-05-31T18:36:00+03:00

2025-05-31T18:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

рыльский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Ещё двое пострадавших в результате атаки ВСУ на Рыльский район Курской области обратились к медикам, это мама и ее четырехлетняя дочь, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "У 4-летней девочки ушиб и ссадины правого коленного сустава, акубаротравма правого уха. У 37-летней женщины ушиб правого локтевого сустава, легкие ранения голеностопа. Обе отпущены на амбулаторное лечение", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он так же отметил, что в результате удара по территории агрофирмы ранения получили жители соседних домов. В Рыльской ЦРБ их осмотрели врачи: у 48-летнего мужчины минно-взрывная травма, рваная рана правого плеча, у 42-летнего мужчины — также минно-взрывная травма, ушибленно-резаная рана теменной области и ушиб носа. "К счастью, их жизни ничего не угрожает: после оказания медицинской помощи они отпущены на амбулаторное лечение", - отметил врио главы региона.

https://ria.ru/20250531/kampaniya-2020028545.html

рыльский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины