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В полиции Нью-Йорка заявили о резком росте числа нападений на полицейских - РИА Новости, 31.05.2025
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18:57 31.05.2025 (обновлено: 19:01 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/politseyskie-2020170769.html
В полиции Нью-Йорка заявили о резком росте числа нападений на полицейских
В полиции Нью-Йорка заявили о резком росте числа нападений на полицейских - РИА Новости, 31.05.2025
В полиции Нью-Йорка заявили о резком росте числа нападений на полицейских
Нью-Йорк за последние 6 лет столкнулся со значительным ростом числа нападений на представителей правопорядка, свидетельствуют опубликованные данные полиции... РИА Новости, 31.05.2025
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Нью-Йорк за последние 6 лет столкнулся со значительным ростом числа нападений на представителей правопорядка, свидетельствуют опубликованные данные полиции мегаполиса. Согласно представленный статистической информации департамента полиции Нью-Йорка, с начала текущего года и по конец мая в городе было зафиксировано 970 нападений на полицейских в то время, как за аналогичный период 2019 года их число составляло 595 случаев. Таким образом, за шесть лет количество проявлений насилия в отношении сотрудников полиции возросло на 63%. При этом в 2025 году по сравнению с тем же периодом 2024 года рост нападений на полицейских составил почти 4,5%. Статистика показывает, что наименьшее число нападений в 2019-2025 годы было зафиксировано в период пандемии с 2020-го по 2021-й, после чего начало резко возрастать.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В полиции Нью-Йорка заявили о резком росте числа нападений на полицейских

Полиция Нью-Йорка: число нападений на полицейских за шесть лет выросло на 63%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Нью-Йорка
Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Нью-Йорк за последние 6 лет столкнулся со значительным ростом числа нападений на представителей правопорядка, свидетельствуют опубликованные данные полиции мегаполиса.
Согласно представленный статистической информации департамента полиции Нью-Йорка, с начала текущего года и по конец мая в городе было зафиксировано 970 нападений на полицейских в то время, как за аналогичный период 2019 года их число составляло 595 случаев. Таким образом, за шесть лет количество проявлений насилия в отношении сотрудников полиции возросло на 63%.
При этом в 2025 году по сравнению с тем же периодом 2024 года рост нападений на полицейских составил почти 4,5%.
Статистика показывает, что наименьшее число нападений в 2019-2025 годы было зафиксировано в период пандемии с 2020-го по 2021-й, после чего начало резко возрастать.
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