https://ria.ru/20250531/politseyskie-2020170769.html

В полиции Нью-Йорка заявили о резком росте числа нападений на полицейских

В полиции Нью-Йорка заявили о резком росте числа нападений на полицейских - РИА Новости, 31.05.2025

В полиции Нью-Йорка заявили о резком росте числа нападений на полицейских

Нью-Йорк за последние 6 лет столкнулся со значительным ростом числа нападений на представителей правопорядка, свидетельствуют опубликованные данные полиции... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:57:00+03:00

2025-05-31T18:57:00+03:00

2025-05-31T19:01:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Нью-Йорк за последние 6 лет столкнулся со значительным ростом числа нападений на представителей правопорядка, свидетельствуют опубликованные данные полиции мегаполиса. Согласно представленный статистической информации департамента полиции Нью-Йорка, с начала текущего года и по конец мая в городе было зафиксировано 970 нападений на полицейских в то время, как за аналогичный период 2019 года их число составляло 595 случаев. Таким образом, за шесть лет количество проявлений насилия в отношении сотрудников полиции возросло на 63%. При этом в 2025 году по сравнению с тем же периодом 2024 года рост нападений на полицейских составил почти 4,5%. Статистика показывает, что наименьшее число нападений в 2019-2025 годы было зафиксировано в период пандемии с 2020-го по 2021-й, после чего начало резко возрастать.

https://ria.ru/20250507/tater-2015711152.html

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город)