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В Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/pogibshie-2020141471.html
В Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя
В Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя - РИА Новости, 31.05.2025
В Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя
Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:34:00+03:00
2025-05-31T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
александр хинштейн
вооруженные силы украины
главное военное следственное управление
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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Хинштейн в субботу провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей Курской области в результате вторжения вооружённых формирований Украины. "К сожалению, по мере освобождения наших населённых пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными. "Волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей - эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление", - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20250326/sudzha-2007148273.html
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происшествия, курская область, украина, александр хинштейн, вооруженные силы украины, главное военное следственное управление
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Главное военное следственное управление
В Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя

Хинштейн: в Курской области от преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ в Рыльске Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Хинштейн в субботу провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей Курской области в результате вторжения вооружённых формирований Украины.
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"К сожалению, по мере освобождения наших населённых пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными.
"Волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей - эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление", - отметил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныГлавное военное следственное управление
 
 
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