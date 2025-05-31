https://ria.ru/20250531/pogibshie-2020141471.html

В Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя

В Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя - РИА Новости, 31.05.2025

В Курской области в результате преступлений ВСУ погибли 304 мирных жителя

Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:34:00+03:00

2025-05-31T15:34:00+03:00

2025-05-31T15:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

александр хинштейн

вооруженные силы украины

главное военное следственное управление

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КУРСК, 31 мая - РИА Новости. Установлен факт смерти 304 мирных граждан в результате преступлений ВСУ на территории Курской области, большинство из них опознаны, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Хинштейн в субботу провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с безвестным исчезновением жителей Курской области в результате вторжения вооружённых формирований Украины. "К сожалению, по мере освобождения наших населённых пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными. "Волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей - эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление", - отметил Хинштейн.

https://ria.ru/20250326/sudzha-2007148273.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, украина, александр хинштейн, вооруженные силы украины, главное военное следственное управление