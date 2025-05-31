https://ria.ru/20250531/plen-2020146894.html
В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 31.05.2025
В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
Порядка 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:09:00+03:00
2025-05-31T16:09:00+03:00
2025-05-31T16:31:00+03:00
донецкая народная республика
дарья морозова
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143964/45/1439644544_0:0:2116:1191_1920x0_80_0_0_1545027266e662bb83e4a2a649eafab3.jpg
ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Порядка 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "На сегодняшний день то количество граждан, которые к нам обратились, это 530 заявлений. Это примерно, мы понимаем, что порядка 530 человек находятся в плену. Там есть косвенные либо прямые доказательства", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, вся эта информация направлена в министерство обороны РФ с надеждой возвращения граждан домой.
https://ria.ru/20241104/voennoplennye-1981353144.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143964/45/1439644544_0:0:2116:1587_1920x0_80_0_0_758f7baf7c5c7bb54fdc15f81ca9758d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, дарья морозова, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
Омбудсмен Морозова: не меньше 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену