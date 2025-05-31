https://ria.ru/20250531/plen-2020146894.html

В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен

В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 31.05.2025

В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен

Порядка 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:09:00+03:00

2025-05-31T16:09:00+03:00

2025-05-31T16:31:00+03:00

донецкая народная республика

дарья морозова

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Порядка 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "На сегодняшний день то количество граждан, которые к нам обратились, это 530 заявлений. Это примерно, мы понимаем, что порядка 530 человек находятся в плену. Там есть косвенные либо прямые доказательства", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, вся эта информация направлена в министерство обороны РФ с надеждой возвращения граждан домой.

https://ria.ru/20241104/voennoplennye-1981353144.html

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, дарья морозова, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире