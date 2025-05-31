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В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 31.05.2025
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16:09 31.05.2025 (обновлено: 16:31 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/plen-2020146894.html
В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 31.05.2025
В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен
Порядка 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:09:00+03:00
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донецкая народная республика
дарья морозова
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в мире
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Порядка 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "На сегодняшний день то количество граждан, которые к нам обратились, это 530 заявлений. Это примерно, мы понимаем, что порядка 530 человек находятся в плену. Там есть косвенные либо прямые доказательства", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, вся эта информация направлена в министерство обороны РФ с надеждой возвращения граждан домой.
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донецкая народная республика, дарья морозова, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
В украинском плену находятся не менее 530 уроженцев ДНР, заявила омбудсмен

Омбудсмен Морозова: не меньше 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену

© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Порядка 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
«
"На сегодняшний день то количество граждан, которые к нам обратились, это 530 заявлений. Это примерно, мы понимаем, что порядка 530 человек находятся в плену. Там есть косвенные либо прямые доказательства", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, вся эта информация направлена в министерство обороны РФ с надеждой возвращения граждан домой.
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Донецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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