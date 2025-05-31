https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html
В Петербурге нетрезвый водитель напал на сотрудников ГИБДД
В Петербурге нетрезвый водитель напал на сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 31.05.2025
В Петербурге нетрезвый водитель напал на сотрудников ГИБДД
Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя иномарки и двух его пассажиров, которые в нетрезвом виде набросились на сотрудников Госавтоинспекции, остановивших... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:24:00+03:00
2025-05-31T14:24:00+03:00
2025-05-31T14:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя иномарки и двух его пассажиров, которые в нетрезвом виде набросились на сотрудников Госавтоинспекции, остановивших автомобиль для проверки документов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в среду ночью на Ивановской улице экипаж Госавтоинспекции остановил для проверки Renault Logan, за рулем которого оказался водитель без документов и с признаками опьянения. "В ходе проверки документов водитель и два его пассажира вышли из автомобиля и ударили полицейских, после чего противоправные действия водителя были пресечены и он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, а двоим напавшим на сотрудников полиции пассажирам удалось скрыться", – говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции после оказания медпомощи продолжили службу. В отношении водителя иномарки составили соответствующие административные протоколы. Затем материалы полиции были переданы в следственные органы, и мужчину задержали в качестве подозреваемого. В пятницу полицейские задержали и двух пассажиров Renault Logan, уточняют в главке МВД. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии процессуального решения и избрания им меры пресечения. На видео, опубликованном региональным главком МВД, один из задержанных, ранее уже судимый, признает, что ударил сотрудника ГИБДД, поскольку находившиеся в машине были недовольны проверкой документов. "Нас остановили сотрудники полиции, потому что мы были пьяные... без прав, нам это не понравилось", - объясняет он.
https://ria.ru/20250218/peterburg-1999987426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, renault s.a, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, renault clio
Происшествия, Санкт-Петербург, Renault S.A, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ, Renault Clio
В Петербурге нетрезвый водитель напал на сотрудников ГИБДД
В Петербурге нетрезвый водитель и его пассажиры напали на сотрудников ГИБДД
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя иномарки и двух его пассажиров, которые в нетрезвом виде набросились на сотрудников Госавтоинспекции, остановивших автомобиль для проверки документов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщает ведомство, в среду ночью на Ивановской улице экипаж Госавтоинспекции остановил для проверки Renaul
t Logan, за рулем которого оказался водитель без документов и с признаками опьянения.
"В ходе проверки документов водитель и два его пассажира вышли из автомобиля и ударили полицейских, после чего противоправные действия водителя были пресечены и он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, а двоим напавшим на сотрудников полиции пассажирам удалось скрыться", – говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции после оказания медпомощи продолжили службу.
В отношении водителя иномарки составили соответствующие административные протоколы. Затем материалы полиции были переданы в следственные органы, и мужчину задержали в качестве подозреваемого.
В пятницу полицейские задержали и двух пассажиров Renault Logan, уточняют в главке МВД. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии процессуального решения и избрания им меры пресечения.
На видео, опубликованном региональным главком МВД, один из задержанных, ранее уже судимый, признает, что ударил сотрудника ГИБДД
, поскольку находившиеся в машине были недовольны проверкой документов.
"Нас остановили сотрудники полиции, потому что мы были пьяные... без прав, нам это не понравилось", - объясняет он.