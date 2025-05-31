https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html

В Петербурге нетрезвый водитель напал на сотрудников ГИБДД

В Петербурге нетрезвый водитель напал на сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 31.05.2025

В Петербурге нетрезвый водитель напал на сотрудников ГИБДД

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя иномарки и двух его пассажиров, которые в нетрезвом виде набросились на сотрудников Госавтоинспекции, остановивших... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:24:00+03:00

2025-05-31T14:24:00+03:00

2025-05-31T14:24:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

renault s.a

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

renault clio

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя иномарки и двух его пассажиров, которые в нетрезвом виде набросились на сотрудников Госавтоинспекции, остановивших автомобиль для проверки документов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в среду ночью на Ивановской улице экипаж Госавтоинспекции остановил для проверки Renault Logan, за рулем которого оказался водитель без документов и с признаками опьянения. "В ходе проверки документов водитель и два его пассажира вышли из автомобиля и ударили полицейских, после чего противоправные действия водителя были пресечены и он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, а двоим напавшим на сотрудников полиции пассажирам удалось скрыться", – говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции после оказания медпомощи продолжили службу. В отношении водителя иномарки составили соответствующие административные протоколы. Затем материалы полиции были переданы в следственные органы, и мужчину задержали в качестве подозреваемого. В пятницу полицейские задержали и двух пассажиров Renault Logan, уточняют в главке МВД. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии процессуального решения и избрания им меры пресечения. На видео, опубликованном региональным главком МВД, один из задержанных, ранее уже судимый, признает, что ударил сотрудника ГИБДД, поскольку находившиеся в машине были недовольны проверкой документов. "Нас остановили сотрудники полиции, потому что мы были пьяные... без прав, нам это не понравилось", - объясняет он.

https://ria.ru/20250218/peterburg-1999987426.html

https://ria.ru/20241019/orel-1978918918.html

https://ria.ru/20240923/avariya-1974274605.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, renault s.a, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, renault clio