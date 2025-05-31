https://ria.ru/20250531/peregovory-2020091566.html

Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана

Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана - РИА Новости, 31.05.2025

Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана

Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T03:20:00+03:00

2025-05-31T03:20:00+03:00

2025-05-31T03:26:00+03:00

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СТАМБУЛ, 31 мая - РИА Новости. Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Скорее всего, (Раунд пройдет — Прим. ред.) снова в рабочем офисе в Долмабахче", — сказал собеседник. Офис расположен недалеко от дворца Долмабахче, популярного среди туристов, в одном из самых оживленных уголков города. Первый раунд одновременно освещали более 250 журналистов, которые временами затрудняли проход туристов и местных жителей, в том числе пытавшихся пройти к паромному причалу, находящемуся вплотную ко входу в офис. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250531/peregovory-2020086950.html

https://ria.ru/20250530/erdogan-2020079934.html

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html

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россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир мединский, василий небензя, оон