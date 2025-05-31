Рейтинг@Mail.ru
Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 31.05.2025 (обновлено: 03:26 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/peregovory-2020091566.html
Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана
Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана - РИА Новости, 31.05.2025
Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана
Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T03:20:00+03:00
2025-05-31T03:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
реджеп тайип эрдоган
владимир мединский
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_120:0:3761:2048_1920x0_80_0_0_5e216dd9e081d37d4b2b87b9046863d6.jpg
СТАМБУЛ, 31 мая - РИА Новости. Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Скорее всего, (Раунд пройдет — Прим. ред.) снова в рабочем офисе в Долмабахче", — сказал собеседник. Офис расположен недалеко от дворца Долмабахче, популярного среди туристов, в одном из самых оживленных уголков города. Первый раунд одновременно освещали более 250 журналистов, которые временами затрудняли проход туристов и местных жителей, в том числе пытавшихся пройти к паромному причалу, находящемуся вплотную ко входу в офис. Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250531/peregovory-2020086950.html
https://ria.ru/20250530/erdogan-2020079934.html
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_7332ccaa3ecba2f9af677fdcb37834a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, владимир мединский, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Мединский, Василий Небензя, ООН
Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана

Новый раунд переговоров РФ и Украины может пройти в офисе Эрдогана в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 31 мая - РИА Новости. Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«
"Скорее всего, (Раунд пройдет — Прим. ред.) снова в рабочем офисе в Долмабахче", — сказал собеседник.
Офис расположен недалеко от дворца Долмабахче, популярного среди туристов, в одном из самых оживленных уголков города. Первый раунд одновременно освещали более 250 журналистов, которые временами затрудняли проход туристов и местных жителей, в том числе пытавшихся пройти к паромному причалу, находящемуся вплотную ко входу в офис.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Не будет": Небензя сделал резкое заявление о переговорах с Украиной
00:37
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Эрдоган выразил надежду на встречу президентов России и Украины
Вчера, 22:38
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Зеленский капитулирует". На Западе сделали внезапное заявление об Украине
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир МединскийВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала