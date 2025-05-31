https://ria.ru/20250531/obstrel-2020142484.html

При обстреле белгородского села пострадала женщина

При обстреле белгородского села пострадала женщина - РИА Новости, 31.05.2025

При обстреле белгородского села пострадала женщина

Женщина получила множественные осколочные ранения в результате украинского обстрела села Толоконное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:40:00+03:00

2025-05-31T15:40:00+03:00

2025-05-31T15:59:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Женщина получила множественные осколочные ранения в результате украинского обстрела села Толоконное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Толоконное Белгородского района подверглось обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину со множественными осколочными ранениями спины доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в результате обстрела повреждены кровля гаража, а также кузов и стёкла легкового автомобиля.

https://ria.ru/20250531/kampaniya-2020028545.html

белгородская область

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район