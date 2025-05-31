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При обстреле белгородского села пострадала женщина - РИА Новости, 31.05.2025
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15:40 31.05.2025 (обновлено: 15:59 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/obstrel-2020142484.html
При обстреле белгородского села пострадала женщина
При обстреле белгородского села пострадала женщина - РИА Новости, 31.05.2025
При обстреле белгородского села пострадала женщина
Женщина получила множественные осколочные ранения в результате украинского обстрела села Толоконное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:40:00+03:00
2025-05-31T15:59:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Женщина получила множественные осколочные ранения в результате украинского обстрела села Толоконное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Толоконное Белгородского района подверглось обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину со множественными осколочными ранениями спины доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в результате обстрела повреждены кровля гаража, а также кузов и стёкла легкового автомобиля.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородский район
При обстреле белгородского села пострадала женщина

Гладков: в белгородском селе Толоконное при обстреле ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Женщина получила множественные осколочные ранения в результате украинского обстрела села Толоконное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Село Толоконное Белгородского района подверглось обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину со множественными осколочными ранениями спины доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в результате обстрела повреждены кровля гаража, а также кузов и стёкла легкового автомобиля.
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