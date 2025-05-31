https://ria.ru/20250531/novolunie-2020158294.html

Новолуние: календарь на 2025 год по месяцам и интересные факты

Новолуние: что это такое, какого числа, календарь по дням в 2025 году

Новолуние: календарь на 2025 год по месяцам и интересные факты

Новолуние — одна из восьми основных фаз Луны и период, когда спутник Земли находится на одной линии между Землей и Солнцем. Это значит, что Луна обращена к... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:26:00+03:00

2025-05-31T18:26:00+03:00

2025-05-31T18:26:00+03:00

луна

земля

астрология

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Новолуние — одна из восьми основных фаз Луны и период, когда спутник Земли находится на одной линии между Землей и Солнцем. Это значит, что Луна обращена к нашей планете неосвещенной стороной и практически невидима для человека. Что это такое — новая луна, какое влияние оказывает на жизнь на Земле и как правильно наблюдать — в материале РИА Новости.НоволуниеНоволуние знаменует начало нового лунного цикла, который длится примерно 29,5 дней.“Это своеобразная "лунная перезагрузка", когда энергии сосредоточены внутрь, и символически наступает время подготовки, замысла и внутренних перемен”, — отмечает астролог Юлия Рольник.Календарь новолуний по месяцамКак правило, новолуние происходит ежемесячно, однако в исключительных случаях может выпадать и дважды в месяц. На текущий 2025 год календарь новолуний по месяцам выглядит следующим образом (данные приводятся по московскому времени):В сентябре новолуние совпадает с еще одним значимым астрономическим явлением — частичным солнечным затмением.“Это затмение акцентирует темы, связанные со здоровьем и телесной дисциплиной, системой повседневного труда, анализом, вниманием к деталям, служением и самосовершенствованием, — отмечает Юлия Рольник. — Энергии Девы требуют порядка как в делах, так и в мыслях. Именно в это затмение особенно важно избавиться от хаоса, отложить все лишнее и наметить четкую, реалистичную стратегию на будущее. Постарайтесь избегать спонтанных решений за день до и после затмения. Лучше посвятите это время наблюдению, при необходимости переформулировать текущие задачи, очистить окружающее информационное и физическое пространство”.Наблюдение новолунияРассмотреть новолуние на ночном небе невооруженным глазом вряд ли получится: обращенная к Земле темной стороной Луна практически не различима на небосводе. Также период новолуния не считается наиболее благоприятным временем для наблюдения Луны в телескоп (впрочем, как и полнолуние, когда поверхность спутника слишком ярко освещена, что не позволяет разглядеть многие детали).Одним из самых благоприятных для подобных наблюдений периодом считается время практически сразу после новолуния (а завершается он буквально через пару дней после окончания первой четверти лунного цикла). В течение это периода Луну можно прекрасно рассмотреть в телескоп по вечерам.Влияние новолуния на природу и человекаЛуна оказывает серьезное влияние на нашу планету. Так, из-за гравитационного воздействия спутника в морях и океанах регулярно происходят заметные колебания уровня воды, известные нам как отливы и приливы. Считается, что в период новолуния приливы могут быть особенно сильными.Несколько лет назад ученые из Японии обнародовали результаты исследований, доказывающих, что частота и сила землетрясений на Земле растут в период новолуний. Также считается, что в новолуние возрастает вероятность осадков.“Новолуние считается самым неподходящим днем для посевных и садовых работ, в это время гражданам не рекомендуется ничего сажать и пересаживать на своих участках”, — говорит астролог Юлия Рольник.Считается, что новолуние оказывает влияние не только на природу, но и на человека. “Несмотря на свою внешнюю "невидимость", новолуние обладает сильным физиологическим и психоэмоциональным воздействием на человека, — утверждает астролог. — Луна и Солнце находятся в соединении, происходит "наслоение" двух важнейших энергий: сознательной (солнечной) и бессознательной (лунной). Их временное слияние создает напряжение, которое может проявляться и в теле”.В период новолуния люди нередко жалуются на перепады настроения, проблемы со сном (как бессонницу, так и чрезмерную сонливость), тревожность, упадок сил и так далее.Внимательнее стоит относиться к здоровью в это время и тем гражданам, которые имеют хронические заболевания. По возможности стоит избегать сильных стрессов или больших нагрузок, уделять время отдыху и восстановлению сил, не планировать никаких серьезных процедур.Новолуние в астрологии“С астрологической точки зрения новолуние — это момент, когда Солнце и Луна соединяются в одном знаке зодиака, активируя соответствующие ему темы, — рассказывает Юлия Рольник. — Если, например, новолуние происходит в Деве, на первый план выходят вопросы порядка, анализа и здоровья. Если Луна в этот период находится во Льве, то ведущими становятся темы творчества, лидерства и самовыражения.Новолуние часто используется для закладывания намерений. Астрологи советуют в это время формулировать планы на будущее, а также медитировать, проводить ритуалы очищения и сосредоточения. Астрологический совет: то, что вы закладываете в новолуние, особенно в течение первых восьми часов, становится "семенем" на весь лунный месяц. Не случайно ведь фаза лунного цикла, когда спутник невидим с Земли, веками считалась временем перезагрузки”.Что можно и нельзя делать в новолуние“Новолуние — это не просто момент астрономической фазы. Это точка, в которую сжимаются энергии времени, направленные в будущее. Не стоит бояться чувства пустоты в этот день — именно оно позволяет освободить место для нового. Лучшее, что вы можете сделать — остаться в тишине, прислушаться к себе и задать вопрос: чего я действительно хочу в ближайшие четыре недели?” — говорит астролог.Таким образом период новолуния прекрасно подходит для того, чтобы:В этот же период, наоборот, стоит избегать:В новолуние не стоит поддаваться страхам и тревоге: по словам эксперта Юлии Рольник, очень важно в этот день удерживать внутреннюю ясность.Интересные факты о новолунии

https://ria.ru/20250411/luna-2010627247.html

https://ria.ru/20250216/novyy_god-1842514776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луна, земля, астрология