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В Нидерландах призвали установить нормативы использования ИИ в военном деле - РИА Новости, 31.05.2025
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17:39 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/niderlandy-2020157910.html
В Нидерландах призвали установить нормативы использования ИИ в военном деле
В Нидерландах призвали установить нормативы использования ИИ в военном деле - РИА Новости, 31.05.2025
В Нидерландах призвали установить нормативы использования ИИ в военном деле
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал к установлению общемировых нормативов использования искусственного интеллекта в военном деле. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:39:00+03:00
2025-05-31T17:39:00+03:00
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БАНГКОК, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал к установлению общемировых нормативов использования искусственного интеллекта в военном деле. Такое заявление глава минобороны Нидерландов сделал в своем выступлении в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Трансляция выступления велась на YouTube-канале форума. По словам Брекелманса, искусственный интеллект в наше время меняет поле боя, что наглядно показал конфликт на Украине, в котором элементы искусственного интеллекта в боевых системах используются обеими сторонами. "Сам искусственный интеллект по своей сути не опасен, но без осмысленного контроля человека он может стать такой угрозой, которой мы еще не видели", - сказал глава минобороны Нидерландов, отметив непредсказуемость ситуации, когда ИИ, не обладающий человеческими чувствами, не имеющий страха ошибки и потенциально уязвимый для хакерских атак начнет принимать решения на поле боя. По его словам, для контроля такой угрозы необходим глобальный подход к созданию общемировых нормативов использования искусственного интеллекта в военной сфере. "В 2023 году Нидерланды инициировали Саммит по ответственному использованию искусственного интеллекта в военной сфере, первый саммит был организован в Гааге. Мы призываем к подписанию прочных международных соглашений по военному использованию ИИ", - добавил Брекелманс. Отвечая после выступления на вопросы участников форума он подтвердил, что Нидерланды видят Саммит по ответственному использованию ИИ площадкой, на которой могли бы вырабатываться нормативы военного применения искусственного интеллекта. "Мы начали с того, что достигли общего понимания, это получилось. Теперь мы переводим дискуссию в русло выработки соответствующих нормативов, правил, которые мы все могли бы признать. У нас даже была резолюция ООН по этой теме, которая прошла значительным большинством, включая группу стран, которые я не мог бы назвать нашими партнерами или союзниками", - рассказал он.
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в мире, технологии, нидерланды, сингапур (город), украина, оон
В мире, Технологии, Нидерланды, Сингапур (город), Украина, ООН
В Нидерландах призвали установить нормативы использования ИИ в военном деле

Глава МО Нидерландов Брекелманс призвал к нормативам использования военного ИИ

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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БАНГКОК, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал к установлению общемировых нормативов использования искусственного интеллекта в военном деле.
Такое заявление глава минобороны Нидерландов сделал в своем выступлении в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Трансляция выступления велась на YouTube-канале форума.
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По словам Брекелманса, искусственный интеллект в наше время меняет поле боя, что наглядно показал конфликт на Украине, в котором элементы искусственного интеллекта в боевых системах используются обеими сторонами. "Сам искусственный интеллект по своей сути не опасен, но без осмысленного контроля человека он может стать такой угрозой, которой мы еще не видели", - сказал глава минобороны Нидерландов, отметив непредсказуемость ситуации, когда ИИ, не обладающий человеческими чувствами, не имеющий страха ошибки и потенциально уязвимый для хакерских атак начнет принимать решения на поле боя.
По его словам, для контроля такой угрозы необходим глобальный подход к созданию общемировых нормативов использования искусственного интеллекта в военной сфере.
"В 2023 году Нидерланды инициировали Саммит по ответственному использованию искусственного интеллекта в военной сфере, первый саммит был организован в Гааге. Мы призываем к подписанию прочных международных соглашений по военному использованию ИИ", - добавил Брекелманс.
Отвечая после выступления на вопросы участников форума он подтвердил, что Нидерланды видят Саммит по ответственному использованию ИИ площадкой, на которой могли бы вырабатываться нормативы военного применения искусственного интеллекта.
"Мы начали с того, что достигли общего понимания, это получилось. Теперь мы переводим дискуссию в русло выработки соответствующих нормативов, правил, которые мы все могли бы признать. У нас даже была резолюция ООН по этой теме, которая прошла значительным большинством, включая группу стран, которые я не мог бы назвать нашими партнерами или союзниками", - рассказал он.
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