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Semafor: Белый дом может отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА - РИА Новости, 31.05.2025
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22:31 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/nasa-2020192031.html
Semafor: Белый дом может отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА
Semafor: Белый дом может отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА - РИА Новости, 31.05.2025
Semafor: Белый дом может отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА
Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА, сообщает издание Semafor со ссылкой на два неназванных... РИА Новости, 31.05.2025
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА, сообщает издание Semafor со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с информацией. По данным издания, кандидатуру Айзекмана должны были утвердить после голосования в сенате США на следующей неделе. "Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру Джареда Айзекмана на пост следующего главы НАСА за несколько дней до того, как его должны были утвердить в сенате", - сообщает издание со ссылкой на источники. Издание не приводит причины такого решения американского правительства. Миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман был выдвинут на должность главы НАСА президентом США Дональдом Трампом в конце декабря. Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние, которое журнал Forbes оценивает сейчас в 1,9 миллиарда долларов, он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей. В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone. Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на лёгком реактивном самолёте. Был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый частный пилотируемый полет в космос, когда на борту не было ни одного представителя госагентсв. Второй полет совершил как командир миссии Polaris Dawn и стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос.
https://ria.ru/20241204/tramp-1987405690.html
https://ria.ru/20241212/nasa-1988847072.html
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США, Дональд Трамп, НАСА, SpaceX, Forbes
Semafor: Белый дом может отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА

Semafor: Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру американского миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА, сообщает издание Semafor со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с информацией.
По данным издания, кандидатуру Айзекмана должны были утвердить после голосования в сенате США на следующей неделе.
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"Белый дом, вероятно, отзовет кандидатуру Джареда Айзекмана на пост следующего главы НАСА за несколько дней до того, как его должны были утвердить в сенате", - сообщает издание со ссылкой на источники.
Издание не приводит причины такого решения американского правительства.
Миллиардер и астронавт частных космических полетов Джаред Айзекман был выдвинут на должность главы НАСА президентом США Дональдом Трампом в конце декабря.
Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние, которое журнал Forbes оценивает сейчас в 1,9 миллиарда долларов, он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.
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В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.
Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на лёгком реактивном самолёте.
Был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый частный пилотируемый полет в космос, когда на борту не было ни одного представителя госагентсв. Второй полет совершил как командир миссии Polaris Dawn и стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос.
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