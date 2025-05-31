https://ria.ru/20250531/motostrelki-2020094446.html

Мотострелки "Центра" отработали штурм опорника ВСУ и приемы защиты от БПЛА

Мотострелки "Центра" отработали штурм опорника ВСУ и приемы защиты от БПЛА - РИА Новости, 31.05.2025

Мотострелки "Центра" отработали штурм опорника ВСУ и приемы защиты от БПЛА

Мотострелки группировки "Центр" отработали штурм опорного пункта ВСУ и приемы защиты от дронов в тыловом районе СВО, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T05:02:00+03:00

2025-05-31T05:02:00+03:00

2025-05-31T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg

ЛУГАНСК, 31 мая – РИА Новости. Мотострелки группировки "Центр" отработали штурм опорного пункта ВСУ и приемы защиты от дронов в тыловом районе СВО, сообщили журналистам в МО РФ. "Военнослужащие мотострелковых подразделений 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" совершенствуют навыки боевой подготовки на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. По замыслу тренировки, штурмовики должны преодолеть участок открытой местности протяженностью около 150 м, затем захватить опорный пункт условного противника, закрепиться в нем и выдвинуться через лесополосу в район выполнения последующей задачи", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что во время движения по открытой местности военнослужащие подвергаются налету FPV-дронов. Задача противодействовать им различными способами: уклонениями и огневым поражением из штатного стрелкового вооружения. Во время штурма военнослужащие также подвергаются воздействию средств имитации для создания обстановки, максимально приближенной к реальным боевым действиям. Для этого могут применяться различные средства, в том числе подрыв полуторакилограммового снаряда, имитирующего артобстрел. В опорном пункте военнослужащие тренируются с применением боевых патронов 5,45 мм калибра и оборонительных противопехотных гранат Ф-1. "Это делается для того, чтобы мы понимали друг друга как одно целое, как команда. Это делается для того, чтобы человек привыкал к хлопкам, взрывам, выстрелам. Чтобы он не боялся, что рядом кто-то выстрелил и он замешкался", - уточнил заместитель командира взвода рядовой Александр Яхамов.

https://ria.ru/20250530/bojtsy-2020082075.html

https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019889043.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины