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В Москве изменился вид кластера "Ломоносов" - РИА Новости, 09.06.2025
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12:00 31.05.2025 (обновлено: 13:56 09.06.2025)
https://ria.ru/20250531/moskva-2021784629.html
В Москве изменился вид кластера "Ломоносов"
В Москве изменился вид кластера "Ломоносов" - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве изменился вид кластера "Ломоносов"
Территория кластера "Ломоносов" в Москве преобразилась за последние два года, там появилась вся необходимая инфраструктура для учащихся, преподавателей и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-31T12:00:00+03:00
2025-06-09T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Территория кластера "Ломоносов" в Москве преобразилась за последние два года, там появилась вся необходимая инфраструктура для учащихся, преподавателей и сотрудников, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "Территория кластера "Ломоносов" преобразилась за последние два года. Здесь появилась вся необходимая инфраструктура для учащихся, преподавателей и сотрудников: удобные тротуары и дороги, безопасные пешеходные переходы и современное освещение, парковочные места и остановки, а также зоны для кратковременного отдыха", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в 2023 году на первом этапе реализации масштабного проекта благоустроили Проектируемый проезд № 6453, который соединяет площадь у Университетской гимназии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова с проспектом Вернадского. "В ходе работ создали удобный проезд и сделали транзитный маршрут от кластера к станции метро "Университет", а также адаптировали пространство для маломобильных граждан", - добавили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что на территории появились новые фонари с энергоэффективными светильниками и уличные торшеры. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. Также заменили покрытие проезжей части и тротуаров, создали более 100 парковочных мест и разбили газон. "На втором этапе, который завершился в 2025 году, работы прошли в Проектируемых проездах № 1190 и 1194 — они соединяют гимназию с улицей Светланова и Раменским бульваром", - добавили в пресс-службе. В ведомстве рассказали, что, таким образом, улучшилась связь территории кластера с еще двумя станциями метро - это "Ломоносовский проспект" и "Раменки". "Для комфорта пешеходов и водителей создали новые и обновили существующие тротуары общей площадью почти 15,5 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили более 29 тысяч квадратных метров асфальта, нанесли разметку и установили дорожные знаки", - добавили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы путь к остановкам наземного общественного транспорта и станциям метро был безопасным в любое время суток, там установили почти 80 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками и мягким теплым светом. На наземных переходах смонтировали опоры контрастного освещения. "Для автомобилистов организовали парковочные места, а для пассажиров автобусов разместили восемь современных остановок. Для удобства сотрудников и посетителей кластера установили лавочки и навигационные стелы. Территория стала более зеленой: на ней разбили около 16 тысяч квадратных метров газона", - уточнили в пресс-службе.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве изменился вид кластера "Ломоносов"

Территория кластера "Ломоносов" в Москве преобразилась за последние два года

© МоскомархитектураКластер "Ломоносов", входящий в инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы"
Кластер Ломоносов, входящий в инновационный научно-технологический центр МГУ Воробьевы горы - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Москомархитектура
Кластер "Ломоносов", входящий в инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Территория кластера "Ломоносов" в Москве преобразилась за последние два года, там появилась вся необходимая инфраструктура для учащихся, преподавателей и сотрудников, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Территория кластера "Ломоносов" преобразилась за последние два года. Здесь появилась вся необходимая инфраструктура для учащихся, преподавателей и сотрудников: удобные тротуары и дороги, безопасные пешеходные переходы и современное освещение, парковочные места и остановки, а также зоны для кратковременного отдыха", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что в 2023 году на первом этапе реализации масштабного проекта благоустроили Проектируемый проезд № 6453, который соединяет площадь у Университетской гимназии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова с проспектом Вернадского.
"В ходе работ создали удобный проезд и сделали транзитный маршрут от кластера к станции метро "Университет", а также адаптировали пространство для маломобильных граждан", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что на территории появились новые фонари с энергоэффективными светильниками и уличные торшеры. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. Также заменили покрытие проезжей части и тротуаров, создали более 100 парковочных мест и разбили газон.
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"На втором этапе, который завершился в 2025 году, работы прошли в Проектируемых проездах № 1190 и 1194 — они соединяют гимназию с улицей Светланова и Раменским бульваром", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве рассказали, что, таким образом, улучшилась связь территории кластера с еще двумя станциями метро - это "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
"Для комфорта пешеходов и водителей создали новые и обновили существующие тротуары общей площадью почти 15,5 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили более 29 тысяч квадратных метров асфальта, нанесли разметку и установили дорожные знаки", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы путь к остановкам наземного общественного транспорта и станциям метро был безопасным в любое время суток, там установили почти 80 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками и мягким теплым светом. На наземных переходах смонтировали опоры контрастного освещения.
"Для автомобилистов организовали парковочные места, а для пассажиров автобусов разместили восемь современных остановок. Для удобства сотрудников и посетителей кластера установили лавочки и навигационные стелы. Территория стала более зеленой: на ней разбили около 16 тысяч квадратных метров газона", - уточнили в пресс-службе.
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