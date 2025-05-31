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В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды - РИА Новости, 09.06.2025
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13:17 31.05.2025 (обновлено: 13:52 09.06.2025)
https://ria.ru/20250531/moskva-2021783834.html
В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды
В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды
Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за ухудшения погоды, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-31T13:17:00+03:00
2025-06-09T13:52:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за ухудшения погоды, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице местами ожидаются гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды

Москвичей призвали быть внимательными на улице в субботу из-за ухудшения погоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за ухудшения погоды, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице местами ожидаются гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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