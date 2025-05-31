https://ria.ru/20250531/moskva-2021783834.html
В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды
В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды
Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за ухудшения погоды, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-31T13:17:00+03:00
2025-05-31T13:17:00+03:00
2025-06-09T13:52:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954268454_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_ba19e0221944b2c762af82d1110d30e2.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за ухудшения погоды, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице местами ожидаются гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250530/luzhniki-2019905852.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954268454_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_6605a30553b7a67740d345cf48758dcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды
Москвичей призвали быть внимательными на улице в субботу из-за ухудшения погоды