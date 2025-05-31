https://ria.ru/20250531/moskva-2021783834.html

В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды

В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве в субботу ожидается ухудшение погоды

Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за ухудшения погоды, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 09.06.2025

2025-05-31T13:17:00+03:00

2025-05-31T13:17:00+03:00

2025-06-09T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за ухудшения погоды, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице местами ожидаются гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250530/luzhniki-2019905852.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва