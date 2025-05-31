https://ria.ru/20250531/moskva-2020091351.html

В Москве телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру

В Москве телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру - РИА Новости, 31.05.2025

В Москве телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру

Телефонные мошенники почти месяц названивали пенсионерке в Москве, в результате заставив ее продать квартиру и отдать им все сбережения, ущерб составил 30... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T03:15:00+03:00

2025-05-31T03:15:00+03:00

2025-05-31T03:15:00+03:00

происшествия

жилье

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пособие по безработице

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники почти месяц названивали пенсионерке в Москве, в результате заставив ее продать квартиру и отдать им все сбережения, ущерб составил 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, телефонные мошенники звонили пенсионерке в течение месяца и по типичной схеме представлялись сотрудниками "Госуслуг", ФСБ. "Злоумышленники убедили пенсионерку, что все ее сбережения в опасности, а для их сохранения нужно передать их "в безопасное место", а квартиру продать. Женщина доверилась и продала свое жилье, а после часть денег передала курьеру мошенников, остальное перевела на их банковские счета. Ущерб составил 30 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

https://ria.ru/20250529/moshenniki-2019755179.html

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происшествия, жилье, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пособие по безработице