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В Москве телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру - РИА Новости, 31.05.2025
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03:15 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/moskva-2020091351.html
В Москве телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру
В Москве телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру - РИА Новости, 31.05.2025
В Москве телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру
Телефонные мошенники почти месяц названивали пенсионерке в Москве, в результате заставив ее продать квартиру и отдать им все сбережения, ущерб составил 30... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T03:15:00+03:00
2025-05-31T03:15:00+03:00
происшествия
жилье
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пособие по безработице
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники почти месяц названивали пенсионерке в Москве, в результате заставив ее продать квартиру и отдать им все сбережения, ущерб составил 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, телефонные мошенники звонили пенсионерке в течение месяца и по типичной схеме представлялись сотрудниками "Госуслуг", ФСБ. "Злоумышленники убедили пенсионерку, что все ее сбережения в опасности, а для их сохранения нужно передать их "в безопасное место", а квартиру продать. Женщина доверилась и продала свое жилье, а после часть денег передала курьеру мошенников, остальное перевела на их банковские счета. Ущерб составил 30 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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происшествия, жилье, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пособие по безработице
Происшествия, Жилье, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пособие по безработице
В Москве телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру

Мошенники почти месяц звонили пенсионерке в Москве, заставив ее продать квартиру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники почти месяц названивали пенсионерке в Москве, в результате заставив ее продать квартиру и отдать им все сбережения, ущерб составил 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, телефонные мошенники звонили пенсионерке в течение месяца и по типичной схеме представлялись сотрудниками "Госуслуг", ФСБ.
"Злоумышленники убедили пенсионерку, что все ее сбережения в опасности, а для их сохранения нужно передать их "в безопасное место", а квартиру продать. Женщина доверилась и продала свое жилье, а после часть денег передала курьеру мошенников, остальное перевела на их банковские счета. Ущерб составил 30 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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ПроисшествияЖильеМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пособие по безработице
 
 
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