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Аферисты начали прикидываться представителями IT-компаний, сообщил эксперт - РИА Новости, 31.05.2025
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06:22 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/moshenniki-2020096690.html
Аферисты начали прикидываться представителями IT-компаний, сообщил эксперт
Аферисты начали прикидываться представителями IT-компаний, сообщил эксперт - РИА Новости, 31.05.2025
Аферисты начали прикидываться представителями IT-компаний, сообщил эксперт
Мошенники для обмана россиян стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний и предлагать участие якобы в тестировании различных бета-сервисов,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:22:00+03:00
2025-05-31T06:22:00+03:00
технологии
мтс
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний и предлагать участие якобы в тестировании различных бета-сервисов, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляясь тестировщиками или сотрудниками крупной IT-компании, банка или платформы, якобы проводящей закрытое тестирование новой системы. Могут говорить о бета-версии приложения для повышения финансовой безопасности, улучшенной системе переводов, новом уровне защиты данных и так далее", - рассказал он. Жертве сообщают, что она якобы случайно попала в список пользователей, которых выбрали для участия в этом тесте. За это мошенники обещают бонусы, денежные поощрения, ценные призы - только за то, что человек примет участие и даст обратную связь. Далее, по словам эксперта, начинается регистрация: заполняется анкета, в которой просят указать имя и контактный телефон. Затем мошенники переходят к конфиденциальным данным - просят паспортные данные, номер банковской карты, логины и пароли, пришедшие в смс. Объясняют это необходимостью проверки личности или обеспечения безопасности для входа в тестовую систему, объяснил он. На финальном этапе могут снова напомнить о призах и предложить перейти по ссылке, чтобы якобы получить доступ к личному кабинету участника. Ссылка ведет на фишинговый сайт, где жертва рискует потерять какую-то сумму денег со счета или предоставить удаленный доступ к важным порталам.
https://ria.ru/20250531/moshenniki-2020093921.html
https://ria.ru/20250531/zvonok-2020086532.html
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технологии, мтс
Технологии, МТС
Аферисты начали прикидываться представителями IT-компаний, сообщил эксперт

Директор Бийчук: аферисты начали прикидываться представителями IT-компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний и предлагать участие якобы в тестировании различных бета-сервисов, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляясь тестировщиками или сотрудниками крупной IT-компании, банка или платформы, якобы проводящей закрытое тестирование новой системы. Могут говорить о бета-версии приложения для повышения финансовой безопасности, улучшенной системе переводов, новом уровне защиты данных и так далее", - рассказал он.
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Жертве сообщают, что она якобы случайно попала в список пользователей, которых выбрали для участия в этом тесте. За это мошенники обещают бонусы, денежные поощрения, ценные призы - только за то, что человек примет участие и даст обратную связь.
Далее, по словам эксперта, начинается регистрация: заполняется анкета, в которой просят указать имя и контактный телефон. Затем мошенники переходят к конфиденциальным данным - просят паспортные данные, номер банковской карты, логины и пароли, пришедшие в смс. Объясняют это необходимостью проверки личности или обеспечения безопасности для входа в тестовую систему, объяснил он.
На финальном этапе могут снова напомнить о призах и предложить перейти по ссылке, чтобы якобы получить доступ к личному кабинету участника. Ссылка ведет на фишинговый сайт, где жертва рискует потерять какую-то сумму денег со счета или предоставить удаленный доступ к важным порталам.
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