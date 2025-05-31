https://ria.ru/20250531/moshenniki-2020096690.html

Аферисты начали прикидываться представителями IT-компаний, сообщил эксперт

Аферисты начали прикидываться представителями IT-компаний, сообщил эксперт - РИА Новости, 31.05.2025

Аферисты начали прикидываться представителями IT-компаний, сообщил эксперт

Мошенники для обмана россиян стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний и предлагать участие якобы в тестировании различных бета-сервисов,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T06:22:00+03:00

2025-05-31T06:22:00+03:00

2025-05-31T06:22:00+03:00

технологии

мтс

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мошенники для обмана россиян стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний и предлагать участие якобы в тестировании различных бета-сервисов, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляясь тестировщиками или сотрудниками крупной IT-компании, банка или платформы, якобы проводящей закрытое тестирование новой системы. Могут говорить о бета-версии приложения для повышения финансовой безопасности, улучшенной системе переводов, новом уровне защиты данных и так далее", - рассказал он. Жертве сообщают, что она якобы случайно попала в список пользователей, которых выбрали для участия в этом тесте. За это мошенники обещают бонусы, денежные поощрения, ценные призы - только за то, что человек примет участие и даст обратную связь. Далее, по словам эксперта, начинается регистрация: заполняется анкета, в которой просят указать имя и контактный телефон. Затем мошенники переходят к конфиденциальным данным - просят паспортные данные, номер банковской карты, логины и пароли, пришедшие в смс. Объясняют это необходимостью проверки личности или обеспечения безопасности для входа в тестовую систему, объяснил он. На финальном этапе могут снова напомнить о призах и предложить перейти по ссылке, чтобы якобы получить доступ к личному кабинету участника. Ссылка ведет на фишинговый сайт, где жертва рискует потерять какую-то сумму денег со счета или предоставить удаленный доступ к важным порталам.

https://ria.ru/20250531/moshenniki-2020093921.html

https://ria.ru/20250531/zvonok-2020086532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мтс