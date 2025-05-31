https://ria.ru/20250531/moshenniki-2020093921.html

Эксперт рассказал, как не стать случайным участником преступной финсхемы

Эксперт рассказал, как не стать случайным участником преступной финсхемы - РИА Новости, 31.05.2025

Эксперт рассказал, как не стать случайным участником преступной финсхемы

Соблюдение простых правил при использовании банковских переводов позволит гражданам избежать участия в незаконных финансовых схемах и не стать целью уголовного... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T04:36:00+03:00

2025-05-31T04:36:00+03:00

2025-05-31T04:36:00+03:00

технологии

россия

ассоциация российских банков

моифинансы.рф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Соблюдение простых правил при использовании банковских переводов позволит гражданам избежать участия в незаконных финансовых схемах и не стать целью уголовного преследования, рассказал РИА Новости председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов. Он отметил, что граждане, которые оказывает мошенникам услуги по переводу денежных средств - то есть так называемые дропперы, не являются непосредственно участниками преступления, но без их участия оно было бы невозможно. Поэтому сейчас в Госдуме обсуждается проект закона об уголовной ответственности для дропперов. Максимальное наказание по нему составит до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Эксперт посоветовал соблюдать простые правила, чтобы не стать дроппером поневоле. "Средство платежа нельзя передавать посторонним лицам. Нельзя сообщать никакие коды и пароли, связанные с переводами средств и доступами к личным кабинетам. Речь и про банки, и про различные онлайн-сервисы, где есть личные кабинеты граждан. Вы будете в безопасности, если не пойдете на поводу у лиц, предлагающих заработать, переводя чужие деньги через вашу карту", - сказал он. "Не верьте в сказки об оптимизации, сокращении издержек – дропы нужны для обхода процедур контроля, а значит, используются в сомнительных целях. Если на ваш счет поступили средства от неизвестного, то единственное верное решение – вернуть их отправителю. Для этого нужно обратиться в ваш банк и сообщить о факте ошибочного поступления средств на ваш счет. Если банк заявляет, что никак не может вам помочь – меняйте банк. Это стандартная процедура возврата ошибочно зачисленной суммы, ничего сложного тут нет. И ни в коем случае не пользуйтесь поступившими средствами – они не ваши", - подчеркнул он. Семов отметил, что основная масса дропперов - это подростки. "Как правило, они не задумываются об этической стороне вопроса – их не интересует, откуда идут деньги через их счета, они не видят связи между случаями кражи средств со счета их же родителей и осуществляемыми ими переводами. Они не верят, что деньги, которые они переводят, могут пойти на финансирование террористических актов, что на эти деньги покупают наркотики и оружие", - рассказал он. Кроме того, организаторы схем часто убеждают подростков в том, что наказания за их действия не будет, поскольку нет в Уголовном кодексе статей за перевод средств. "Хотя, конечно, это лукавство – дропов наказывают по совокупности за участие в мошенничестве, за незаконную банковскую деятельность, за налоговые преступления и так далее. Кроме того, дроп рискует блокировкой счетов и доступа к ним", - сказал эксперт. Вместе с тем Семов призвал не бояться необоснованного применения уголовных статей к людям, которые стали дропперами поневоле. "Сейчас начали говорить, что такая суровая мера может применяться ошибочно, например, если человек по каким-либо причинам технически участвовал в транзите средств. Допустим, ему на карту поступили средства от неизвестного, который позвонил и убедил не вернуть их обратно, а перевести деньги по другим реквизитам", - сказал Семов. "Но в законопроекте указано, что наказание будет применяться к тем, кто осуществляет такую деятельность из корыстных побуждений. То есть это те, кто договорился на оплату своих услуг. Те, кто знал, что за перевод сомнительных денег ему будут платить. Те, кто получил деньги за передачу своей карты или доступа к счету. Более того, проектом предусмотрено освобождение от ответственности тех, кто попал в дропы впервые и способствовал раскрытию преступления", - объяснил эксперт.

https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019438489.html

https://ria.ru/20250526/droppery-2019071971.html

https://ria.ru/20250515/mvd-2017151604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, ассоциация российских банков, моифинансы.рф, госдума рф