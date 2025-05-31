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Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками - РИА Новости, 31.05.2025
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20:22 31.05.2025 (обновлено: 20:31 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/mobilizatsiya-2020181048.html
Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками
Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками - РИА Новости, 31.05.2025
Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками
Офицер подразделения "Нахтигаль" 413-го батальона "Рейд" ВСУ Василий Халамай призвал "морально уничтожить и наказать физически" гражданских за оказание... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Офицер подразделения "Нахтигаль" 413-го батальона "Рейд" ВСУ Василий Халамай призвал "морально уничтожить и наказать физически" гражданских за оказание сопротивления сотрудникам военкомата во время силовой мобилизации. Украинский политолог Константин Бондаренко 8 апреля заявил, что украинское общество глубоко фрагментировано, среди разных групп населения усиливается взаимная неприязнь и растет социально-политическая напряженность, стране недалеко до гражданского конфликта. Халамай призвал карать гражданских за противодействие сотрудникам военкомата во время силовой мобилизации. "Я думаю, что подонки, которые нападают на людей в форме, исполняющих свои служебные обязанности, должны быть просто морально уничтожены и физически наказаны", - сказал Галамай в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 17 мая обратился в кабмин и минобороны Украины с требованием разработать отдельную форму для работников военкоматов, чтобы их можно было отличать от других военных и снизить число конфликтов с прохожими. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html
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в мире, украина, россия, константин бондаренко, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Константин Бондаренко, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Верховная Рада Украины
Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками

Офицер ВСУ Халамай призвал физически наказать за сопротивление мобилизации

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Офицер подразделения "Нахтигаль" 413-го батальона "Рейд" ВСУ Василий Халамай призвал "морально уничтожить и наказать физически" гражданских за оказание сопротивления сотрудникам военкомата во время силовой мобилизации.
Украинский политолог Константин Бондаренко 8 апреля заявил, что украинское общество глубоко фрагментировано, среди разных групп населения усиливается взаимная неприязнь и растет социально-политическая напряженность, стране недалеко до гражданского конфликта.
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Халамай призвал карать гражданских за противодействие сотрудникам военкомата во время силовой мобилизации.
«
"Я думаю, что подонки, которые нападают на людей в форме, исполняющих свои служебные обязанности, должны быть просто морально уничтожены и физически наказаны", - сказал Галамай в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 17 мая обратился в кабмин и минобороны Украины с требованием разработать отдельную форму для работников военкоматов, чтобы их можно было отличать от других военных и снизить число конфликтов с прохожими.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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