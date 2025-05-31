https://ria.ru/20250531/mobilizatsiya-2020181048.html

Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками

Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками - РИА Новости, 31.05.2025

Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками

Офицер подразделения "Нахтигаль" 413-го батальона "Рейд" ВСУ Василий Халамай призвал "морально уничтожить и наказать физически" гражданских за оказание... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:22:00+03:00

2025-05-31T20:22:00+03:00

2025-05-31T20:31:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Офицер подразделения "Нахтигаль" 413-го батальона "Рейд" ВСУ Василий Халамай призвал "морально уничтожить и наказать физически" гражданских за оказание сопротивления сотрудникам военкомата во время силовой мобилизации. Украинский политолог Константин Бондаренко 8 апреля заявил, что украинское общество глубоко фрагментировано, среди разных групп населения усиливается взаимная неприязнь и растет социально-политическая напряженность, стране недалеко до гражданского конфликта. Халамай призвал карать гражданских за противодействие сотрудникам военкомата во время силовой мобилизации. "Я думаю, что подонки, которые нападают на людей в форме, исполняющих свои служебные обязанности, должны быть просто морально уничтожены и физически наказаны", - сказал Галамай в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 17 мая обратился в кабмин и минобороны Украины с требованием разработать отдельную форму для работников военкоматов, чтобы их можно было отличать от других военных и снизить число конфликтов с прохожими. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020076758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, константин бондаренко, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины