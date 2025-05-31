Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками
Офицер ВСУ Халамай призвал физически наказать за сопротивление мобилизации
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Офицер подразделения "Нахтигаль" 413-го батальона "Рейд" ВСУ Василий Халамай призвал "морально уничтожить и наказать физически" гражданских за оказание сопротивления сотрудникам военкомата во время силовой мобилизации.
Украинский политолог Константин Бондаренко 8 апреля заявил, что украинское общество глубоко фрагментировано, среди разных групп населения усиливается взаимная неприязнь и растет социально-политическая напряженность, стране недалеко до гражданского конфликта.
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Халамай призвал карать гражданских за противодействие сотрудникам военкомата во время силовой мобилизации.
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"Я думаю, что подонки, которые нападают на людей в форме, исполняющих свои служебные обязанности, должны быть просто морально уничтожены и физически наказаны", - сказал Галамай в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 17 мая обратился в кабмин и минобороны Украины с требованием разработать отдельную форму для работников военкоматов, чтобы их можно было отличать от других военных и снизить число конфликтов с прохожими.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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