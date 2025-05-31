https://ria.ru/20250531/minoborony-2020117573.html

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 275 боевиков ВСУ

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 275 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025

Группировка "Юг" за сутки уничтожила до 275 боевиков ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли до 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:11:00+03:00

2025-05-31T12:11:00+03:00

2025-05-31T12:23:00+03:00

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дружковка

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ за сутки потеряли до 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Дружковка, Иванополье, Серебрянка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.По данным МО, ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250531/svo-2020117884.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, северск, дружковка, министерство обороны рф (минобороны рф)