https://ria.ru/20250531/minoborony-2020117270.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:08:00+03:00
2025-05-31T12:08:00+03:00
2025-05-31T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018115655_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_fe659a06c73e7b740100a04aed48d5a6.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки сообщило в субботу Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250531/svo-2020118084.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018115655_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_a881d63ad06badbe9b3354f5d687577d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ
ВСУ в зоне действия "Востока" потеряли до 185 военных и два БТР