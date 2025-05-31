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Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 31.05.2025 (обновлено: 12:21 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/minoborony-2020117270.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:08:00+03:00
2025-05-31T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки сообщило в субботу Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250531/svo-2020118084.html
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донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ

ВСУ в зоне действия "Востока" потеряли до 185 военных и два БТР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки сообщило в субботу Минобороны РФ.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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