https://ria.ru/20250531/minoborony-2020117270.html

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 185 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:08:00+03:00

2025-05-31T12:08:00+03:00

2025-05-31T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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в мире

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запорожская область

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Новополь в ДНР, Киев потерял до 185 военнослужащих в зоне действия группировки сообщило в субботу Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области."ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250531/svo-2020118084.html

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)