Александр Милокостый: почему любимец женщин умер в одиночестве?
© Мосфильм (1969)Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
© Мосфильм (1969)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Александр Милокостый ворвался в советский кинематограф в 13 лет, сыграв Юру Львова, сына белого офицера в культовом сериале "Адъютант его превосходительства". Его фраза "Павел Андреевич, вы шпион?" мгновенно стала крылатой. Письма от поклонников приходили мешками, а на улицах его узнавали даже спустя годы.
Несмотря на успех, актерская карьера Милокостого не сложилась. Личная жизнь тоже. Что случилось с одним из самых красивых и популярных мальчиков Советского Союза?
Звезда в 13 лет
Александр Милокостый родился в Москве осенью 1956 года. Его отец был морским офицером, а мать преподавала в школе. Когда Саше исполнилось шесть лет, родители развелись. С тех пор он больше времени проводил с бабушкой, которая всегда сопровождала его даже на прогулках. И вот однажды к ним подошла незнакомка и предложила мальчику попробовать себя в кино.
Роль ему тогда не досталась, но Саша не расстроился. Его фотографии и контакты оставили в картотеке киностудии, и позже его снова пригласили на пробы.
В одиннадцать лет он впервые появился на экране с эпизодической ролью в фильме "Чемпионы улицы". Через два года наступил звездный час: пригласили сразу в два фильма — "Адъютант его превосходительства" и "Трое", из-за чего школьнику приходилось часто ездить между Москвой и Киевом.
© Мосфильм (1969)Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
© Мосфильм (1969)
Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
Особенно запомнились Саше съемки "Адъютанта его превосходительства", где он сыграл Юру. Как и многим мальчишкам того времени, ему было интересно наблюдать за скачками, рассматривать настоящее оружие и примерять роль барчука. На площадке он старался изо всех сил: внимательно слушал режиссера и опытных коллег, полностью погружаясь в роль.
Слава обрушилась мгновенно, сразу после выхода кинокартины. А после случайно брошенных слов актера Евгения Ташкова о том, в какой школе учится "самый красивый мальчик СССР", Милокостого завалили письмами со всех уголков страны и ближнего зарубежья.
Саша ощущал себя совершенно счастливым, наслаждаясь народной любовью. Однако таких "звездных" ролей больше не было. Перед получением аттестата ему удалось сняться еще в одной кинокартине — "Всадник без головы", но она не имела такого успеха.
© Ленфильм (1973)Кадр из фильма "Всадник без головы"
© Ленфильм (1973)
Кадр из фильма "Всадник без головы"
Творческая деятельность не сложилась
Дальнейшая жизнь Милокостого сложилась непросто. В школе он учился плохо: съемки занимали все его свободное время, и он не видел смысла в учебе, зная, что станет артистом. Чтобы участвовать в "Всаднике без головы", его без проблем перевели в крымскую школу, где учителя были более лояльны к оценкам.
Благодаря актерской деятельности Милокостый окончил учебное заведение с "четверками" и "пятерками", хотя не мог похвастаться глубокими знаниями. После этого он подал документы в Щукинское училище и успешно прошел отбор.
CC BY-SA 4.0 / Shuvaev / Театральный институт имени Бориса Щукина, режиссёрский факультетЗдание Театрального института имени Бориса Щукина (бывшее Щукинское училище)
CC BY-SA 4.0 / Shuvaev / Театральный институт имени Бориса Щукина, режиссёрский факультет
Здание Театрального института имени Бориса Щукина (бывшее Щукинское училище)
Александр также служил в Театре Советской армии, с которым объездил несколько стран. После получения диплома он устроился в Московский областной театр драмы, где проработал десять лет. Однако с кино у него не сложились отношения. Из театра его не отпускали на съемки, поэтому предложений сняться становилось все меньше.
В 1989 году Милокостый неожиданно решил завершить актерскую карьеру и открыл собственный бизнес, занявшись ремонтом квартир и офисов.
Он не боялся пробовать себя в разных сферах. Уже в 2000 году уехал работать в российское консульство в Краков, а затем занял пост заместителя директора НИИ промышленного транспорта. Успешная карьера позволила ему приобрести трехкомнатную квартиру в столице, которую он после выхода на пенсию обменял на двухкомнатную. Как признавался сам Александр, ему не нужно было так много пространства. Все потому, что личная жизнь не складывалась.
© Getty Images / Maria SwärdКраков
© Getty Images / Maria Swärd
Краков
Неудачные браки
Александр Милокостый впервые женился в молодости, когда служил в театре. Его супругой стала тренер по плаванию Зинаида, с которой его связывала общая любовь к спорту. Артист с детства увлекался восточными единоборствами, но их брак продлился недолго: супругу не устраивала занятость мужа, который почти не бывал дома, и она подала на развод.
Семейная жизнь со второй супругой, Натальей, сложилась более интересно. Они встретились в Пицунде во время отдыха, и их роман быстро перерос в свадьбу. Александр удочерил ее дочь от предыдущего брака и прописал обеих в своей квартире. Милокостый стал настоящим отцом для Кати. Однако отношения с Натальей были непростыми: та, забеременев от мужа, сделала аборт. Это и обрекло брак.
Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии
Вскоре актер встретил Марину, которая была на двадцать лет младше и готова была подарить ему ребенка. Когда Александр сообщил Наталье о своих планах развестись, она отреагировала крайне негативно, не желая покидать комфортную трехкомнатную квартиру. Решив, что "нет человека — нет проблем", она обратилась к ведьме и попыталась навести на мужа порчу. Наталья подливала ему в чай "мертвую" воду, подкидывала землю с могил в карманы и даже пыталась сломать его машину, но Милокостый оставался жив и здоров.
В 1997 году Наталья решила пойти на крайние меры и заказала киллера, чтобы убить мужа. Убийца поджидал Александра в подъезде, но, узнав в нем Юрку из "Адъютанта его превосходительства", не решился напасть.
© Мосфильм (1969)Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
© Мосфильм (1969)
Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
В итоге наемный убийца сам обратился в милицию и рассказал о заказе. Сотрудники правоохранительных органов продержали Милокостого два дня, а киллера попросили сообщить Наталье об успешном выполнении задания. При передаче денег ее задержали, но за решеткой она так и не оказалась. Актер был уверен, что дело во взятке.
С Мариной построить семью также не удалось. На фоне переживаний из-за истории с киллером у нее начались преждевременные роды, и их дочка прожила всего несколько дней.
Спустя несколько лет Милокостый женился на женщине по имени Гуля и стал воспитывать ее сына Артемия. Однако, когда чувства отошли на второй план, он подал на развод. В итоге некогда известный актер оказался в одиночестве, редко встречаясь с друзьями и старшим братом. Его дни проходили в основном за телевизором и на кухне.
О смерти Милокостого стало известно 5 марта 2025 года, когда в полицию поступило сообщение о пропаже 68-летнего актера. Правоохранительные органы вскрыли его квартиру на юго-западе Москвы и нашли тело артиста. Предположительно, он умер за 10 дней, как нашли его тело. Среди возможных причин смерти рассматриваются проблемы с сердцем.
Судьба Александра Милокостого — это история про талант, который не смог пробиться через обстоятельства. Однако миллионы зрителей до сих пор помнят того самого мальчика и его фразу: "Павел Андреевич, вы шпион?".