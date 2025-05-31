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Александр Милокостый: почему любимец женщин умер в одиночестве? - РИА Новости, 31.05.2025
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09:31 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/milokostyy-2019971997.html
Александр Милокостый: почему любимец женщин умер в одиночестве?
Александр Милокостый: почему любимец женщин умер в одиночестве? - РИА Новости, 31.05.2025
Александр Милокостый: почему любимец женщин умер в одиночестве?
Александр Милокостый ворвался в советский кинематограф в 13 лет, сыграв Юру Львова, сына белого офицера в культовом сериале "Адъютант его превосходительства"... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:31:00+03:00
2025-05-31T09:31:00+03:00
москва
калуга
киев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Александр Милокостый ворвался в советский кинематограф в 13 лет, сыграв Юру Львова, сына белого офицера в культовом сериале "Адъютант его превосходительства". Его фраза "Павел Андреевич, вы шпион?" мгновенно стала крылатой. Письма от поклонников приходили мешками, а на улицах его узнавали даже спустя годы. Несмотря на успех, актерская карьера Милокостого не сложилась. Личная жизнь тоже. Что случилось с одним из самых красивых и популярных мальчиков Советского Союза?Звезда в 13 летАлександр Милокостый родился в Москве осенью 1956 года. Его отец был морским офицером, а мать преподавала в школе. Когда Саше исполнилось шесть лет, родители развелись. С тех пор он больше времени проводил с бабушкой, которая всегда сопровождала его даже на прогулках. И вот однажды к ним подошла незнакомка и предложила мальчику попробовать себя в кино. Роль ему тогда не досталась, но Саша не расстроился. Его фотографии и контакты оставили в картотеке киностудии, и позже его снова пригласили на пробы.В одиннадцать лет он впервые появился на экране с эпизодической ролью в фильме "Чемпионы улицы". Через два года наступил звездный час: пригласили сразу в два фильма — "Адъютант его превосходительства" и "Трое", из-за чего школьнику приходилось часто ездить между Москвой и Киевом.Особенно запомнились Саше съемки "Адъютанта его превосходительства", где он сыграл Юру. Как и многим мальчишкам того времени, ему было интересно наблюдать за скачками, рассматривать настоящее оружие и примерять роль барчука. На площадке он старался изо всех сил: внимательно слушал режиссера и опытных коллег, полностью погружаясь в роль.Слава обрушилась мгновенно, сразу после выхода кинокартины. А после случайно брошенных слов актера Евгения Ташкова о том, в какой школе учится "самый красивый мальчик СССР", Милокостого завалили письмами со всех уголков страны и ближнего зарубежья.Саша ощущал себя совершенно счастливым, наслаждаясь народной любовью. Однако таких "звездных" ролей больше не было. Перед получением аттестата ему удалось сняться еще в одной кинокартине — "Всадник без головы", но она не имела такого успеха.Творческая деятельность не сложиласьДальнейшая жизнь Милокостого сложилась непросто. В школе он учился плохо: съемки занимали все его свободное время, и он не видел смысла в учебе, зная, что станет артистом. Чтобы участвовать в "Всаднике без головы", его без проблем перевели в крымскую школу, где учителя были более лояльны к оценкам. Благодаря актерской деятельности Милокостый окончил учебное заведение с "четверками" и "пятерками", хотя не мог похвастаться глубокими знаниями. После этого он подал документы в Щукинское училище и успешно прошел отбор.Александр также служил в Театре Советской армии, с которым объездил несколько стран. После получения диплома он устроился в Московский областной театр драмы, где проработал десять лет. Однако с кино у него не сложились отношения. Из театра его не отпускали на съемки, поэтому предложений сняться становилось все меньше. В 1989 году Милокостый неожиданно решил завершить актерскую карьеру и открыл собственный бизнес, занявшись ремонтом квартир и офисов.Он не боялся пробовать себя в разных сферах. Уже в 2000 году уехал работать в российское консульство в Краков, а затем занял пост заместителя директора НИИ промышленного транспорта. Успешная карьера позволила ему приобрести трехкомнатную квартиру в столице, которую он после выхода на пенсию обменял на двухкомнатную. Как признавался сам Александр, ему не нужно было так много пространства. Все потому, что личная жизнь не складывалась.Неудачные бракиАлександр Милокостый впервые женился в молодости, когда служил в театре. Его супругой стала тренер по плаванию Зинаида, с которой его связывала общая любовь к спорту. Артист с детства увлекался восточными единоборствами, но их брак продлился недолго: супругу не устраивала занятость мужа, который почти не бывал дома, и она подала на развод. Семейная жизнь со второй супругой, Натальей, сложилась более интересно. Они встретились в Пицунде во время отдыха, и их роман быстро перерос в свадьбу. Александр удочерил ее дочь от предыдущего брака и прописал обеих в своей квартире. Милокостый стал настоящим отцом для Кати. Однако отношения с Натальей были непростыми: та, забеременев от мужа, сделала аборт. Это и обрекло брак. Вскоре актер встретил Марину, которая была на двадцать лет младше и готова была подарить ему ребенка. Когда Александр сообщил Наталье о своих планах развестись, она отреагировала крайне негативно, не желая покидать комфортную трехкомнатную квартиру. Решив, что "нет человека — нет проблем", она обратилась к ведьме и попыталась навести на мужа порчу. Наталья подливала ему в чай "мертвую" воду, подкидывала землю с могил в карманы и даже пыталась сломать его машину, но Милокостый оставался жив и здоров.В 1997 году Наталья решила пойти на крайние меры и заказала киллера, чтобы убить мужа. Убийца поджидал Александра в подъезде, но, узнав в нем Юрку из "Адъютанта его превосходительства", не решился напасть. В итоге наемный убийца сам обратился в милицию и рассказал о заказе. Сотрудники правоохранительных органов продержали Милокостого два дня, а киллера попросили сообщить Наталье об успешном выполнении задания. При передаче денег ее задержали, но за решеткой она так и не оказалась. Актер был уверен, что дело во взятке. С Мариной построить семью также не удалось. На фоне переживаний из-за истории с киллером у нее начались преждевременные роды, и их дочка прожила всего несколько дней. Спустя несколько лет Милокостый женился на женщине по имени Гуля и стал воспитывать ее сына Артемия. Однако, когда чувства отошли на второй план, он подал на развод. В итоге некогда известный актер оказался в одиночестве, редко встречаясь с друзьями и старшим братом. Его дни проходили в основном за телевизором и на кухне.О смерти Милокостого стало известно 5 марта 2025 года, когда в полицию поступило сообщение о пропаже 68-летнего актера. Правоохранительные органы вскрыли его квартиру на юго-западе Москвы и нашли тело артиста. Предположительно, он умер за 10 дней, как нашли его тело. Среди возможных причин смерти рассматриваются проблемы с сердцем.Судьба Александра Милокостого — это история про талант, который не смог пробиться через обстоятельства. Однако миллионы зрителей до сих пор помнят того самого мальчика и его фразу: "Павел Андреевич, вы шпион?".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Александр Милокостый: почему любимец женщин умер в одиночестве?

© Мосфильм (1969)Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
Кадр из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Мосфильм (1969)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Александр Милокостый ворвался в советский кинематограф в 13 лет, сыграв Юру Львова, сына белого офицера в культовом сериале "Адъютант его превосходительства". Его фраза "Павел Андреевич, вы шпион?" мгновенно стала крылатой. Письма от поклонников приходили мешками, а на улицах его узнавали даже спустя годы.
Несмотря на успех, актерская карьера Милокостого не сложилась. Личная жизнь тоже. Что случилось с одним из самых красивых и популярных мальчиков Советского Союза?

Звезда в 13 лет

Александр Милокостый родился в Москве осенью 1956 года. Его отец был морским офицером, а мать преподавала в школе. Когда Саше исполнилось шесть лет, родители развелись. С тех пор он больше времени проводил с бабушкой, которая всегда сопровождала его даже на прогулках. И вот однажды к ним подошла незнакомка и предложила мальчику попробовать себя в кино.
Роль ему тогда не досталась, но Саша не расстроился. Его фотографии и контакты оставили в картотеке киностудии, и позже его снова пригласили на пробы.
В одиннадцать лет он впервые появился на экране с эпизодической ролью в фильме "Чемпионы улицы". Через два года наступил звездный час: пригласили сразу в два фильма — "Адъютант его превосходительства" и "Трое", из-за чего школьнику приходилось часто ездить между Москвой и Киевом.
© Мосфильм (1969)Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
Кадр из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Мосфильм (1969)
Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
Особенно запомнились Саше съемки "Адъютанта его превосходительства", где он сыграл Юру. Как и многим мальчишкам того времени, ему было интересно наблюдать за скачками, рассматривать настоящее оружие и примерять роль барчука. На площадке он старался изо всех сил: внимательно слушал режиссера и опытных коллег, полностью погружаясь в роль.
Слава обрушилась мгновенно, сразу после выхода кинокартины. А после случайно брошенных слов актера Евгения Ташкова о том, в какой школе учится "самый красивый мальчик СССР", Милокостого завалили письмами со всех уголков страны и ближнего зарубежья.
Саша ощущал себя совершенно счастливым, наслаждаясь народной любовью. Однако таких "звездных" ролей больше не было. Перед получением аттестата ему удалось сняться еще в одной кинокартине — "Всадник без головы", но она не имела такого успеха.
© Ленфильм (1973)Кадр из фильма "Всадник без головы"
Кадр из фильма Всадник без головы - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Ленфильм (1973)
Кадр из фильма "Всадник без головы"

Творческая деятельность не сложилась

Дальнейшая жизнь Милокостого сложилась непросто. В школе он учился плохо: съемки занимали все его свободное время, и он не видел смысла в учебе, зная, что станет артистом. Чтобы участвовать в "Всаднике без головы", его без проблем перевели в крымскую школу, где учителя были более лояльны к оценкам.
Благодаря актерской деятельности Милокостый окончил учебное заведение с "четверками" и "пятерками", хотя не мог похвастаться глубокими знаниями. После этого он подал документы в Щукинское училище и успешно прошел отбор.
CC BY-SA 4.0 / Shuvaev / Театральный институт имени Бориса Щукина, режиссёрский факультетЗдание Театрального института имени Бориса Щукина (бывшее Щукинское училище)
Здание Театрального института имени Бориса Щукина (бывшее Щукинское училище) - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Shuvaev / Театральный институт имени Бориса Щукина, режиссёрский факультет
Здание Театрального института имени Бориса Щукина (бывшее Щукинское училище)
Александр также служил в Театре Советской армии, с которым объездил несколько стран. После получения диплома он устроился в Московский областной театр драмы, где проработал десять лет. Однако с кино у него не сложились отношения. Из театра его не отпускали на съемки, поэтому предложений сняться становилось все меньше.
В 1989 году Милокостый неожиданно решил завершить актерскую карьеру и открыл собственный бизнес, занявшись ремонтом квартир и офисов.
Он не боялся пробовать себя в разных сферах. Уже в 2000 году уехал работать в российское консульство в Краков, а затем занял пост заместителя директора НИИ промышленного транспорта. Успешная карьера позволила ему приобрести трехкомнатную квартиру в столице, которую он после выхода на пенсию обменял на двухкомнатную. Как признавался сам Александр, ему не нужно было так много пространства. Все потому, что личная жизнь не складывалась.
© Getty Images / Maria SwärdКраков
Краков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Maria Swärd
Краков

Неудачные браки

Александр Милокостый впервые женился в молодости, когда служил в театре. Его супругой стала тренер по плаванию Зинаида, с которой его связывала общая любовь к спорту. Артист с детства увлекался восточными единоборствами, но их брак продлился недолго: супругу не устраивала занятость мужа, который почти не бывал дома, и она подала на развод.
Семейная жизнь со второй супругой, Натальей, сложилась более интересно. Они встретились в Пицунде во время отдыха, и их роман быстро перерос в свадьбу. Александр удочерил ее дочь от предыдущего брака и прописал обеих в своей квартире. Милокостый стал настоящим отцом для Кати. Однако отношения с Натальей были непростыми: та, забеременев от мужа, сделала аборт. Это и обрекло брак.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии
Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии
Вскоре актер встретил Марину, которая была на двадцать лет младше и готова была подарить ему ребенка. Когда Александр сообщил Наталье о своих планах развестись, она отреагировала крайне негативно, не желая покидать комфортную трехкомнатную квартиру. Решив, что "нет человека — нет проблем", она обратилась к ведьме и попыталась навести на мужа порчу. Наталья подливала ему в чай "мертвую" воду, подкидывала землю с могил в карманы и даже пыталась сломать его машину, но Милокостый оставался жив и здоров.
В 1997 году Наталья решила пойти на крайние меры и заказала киллера, чтобы убить мужа. Убийца поджидал Александра в подъезде, но, узнав в нем Юрку из "Адъютанта его превосходительства", не решился напасть.
© Мосфильм (1969)Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
Кадр из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Мосфильм (1969)
Кадр из фильма "Адъютант его превосходительства"
В итоге наемный убийца сам обратился в милицию и рассказал о заказе. Сотрудники правоохранительных органов продержали Милокостого два дня, а киллера попросили сообщить Наталье об успешном выполнении задания. При передаче денег ее задержали, но за решеткой она так и не оказалась. Актер был уверен, что дело во взятке.
С Мариной построить семью также не удалось. На фоне переживаний из-за истории с киллером у нее начались преждевременные роды, и их дочка прожила всего несколько дней.
Спустя несколько лет Милокостый женился на женщине по имени Гуля и стал воспитывать ее сына Артемия. Однако, когда чувства отошли на второй план, он подал на развод. В итоге некогда известный актер оказался в одиночестве, редко встречаясь с друзьями и старшим братом. Его дни проходили в основном за телевизором и на кухне.
О смерти Милокостого стало известно 5 марта 2025 года, когда в полицию поступило сообщение о пропаже 68-летнего актера. Правоохранительные органы вскрыли его квартиру на юго-западе Москвы и нашли тело артиста. Предположительно, он умер за 10 дней, как нашли его тело. Среди возможных причин смерти рассматриваются проблемы с сердцем.
Судьба Александра Милокостого — это история про талант, который не смог пробиться через обстоятельства. Однако миллионы зрителей до сих пор помнят того самого мальчика и его фразу: "Павел Андреевич, вы шпион?".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции во время патрулирования
Сотрудник полиции во время патрулирования - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции во время патрулирования
 
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