https://ria.ru/20250531/mater-2020001046.html

Секреты воспитания от самой возрастной матери России

Секреты воспитания от самой возрастной матери России - РИА Новости, 31.05.2025

Секреты воспитания от самой возрастной матери России

Галина Шубенина стала сенсацией, родив дочь в 60 лет. Врачи не верили в естественное зачатие, родственники отвернулись. Девятилетняя Клеопатра уже выбрала себе... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:10:00+03:00

2025-05-31T08:10:00+03:00

2025-05-31T08:10:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Галина Шубенина стала сенсацией, родив дочь в 60 лет. Врачи не верили в естественное зачатие, родственники отвернулись. Девятилетняя Клеопатра уже выбрала себе новых родителей на случай смерти настоящих. Что заставило пенсионерку решиться на такой шаг? И как складывается судьба самой необычной семьи страны?Медленное сближение в ритме тангоИстория началась в танцевальном клубе, где встретились две одинокие души. Галина Шубенина и Алексей Хрусталев познакомились в 2008 году на занятиях по бальным танцам. Он был младше на восемь лет, у обоих за плечами — непростое прошлое.У Галины недавно умер 29-летний сын Константин — единственный ребенок, которого она воспитывала одна. Трагедия перевернула жизнь женщины, но не сломала. У Алексея была взрослая дочь от первого брака, но семейного счастья он так и не познал.Присматривались друг к другу целых два года. В 2010 году поняли — это судьба. Поженились и сразу приняли решение: в семье должны быть дети. Правда, одно дело хотеть ребенка, совсем другое — зачать его, когда тебе под шестьдесят.Секрет, который не раскрываютКогда Галина поняла, что беременна, сообщила мужу за завтраком. Потрясенный Алексей только и смог выдавить: "Как?" С тем же вопросом позже на женщину набросились журналисты и врачи. Все требовали раскрыть секрет зачатия.Шубенина отбивалась от расспросов: говорила, что обошлись своими силами. А если и использовали репродуктивные технологии, то кричать об этом на каждом углу не собирается. Медики строили догадки про ЭКО и донорские яйцеклетки молодых родственниц.Сама Галина продолжала жить как обычно: гуляла, танцевала, работала в огороде. Никаких сохранений, больниц и жалоб. Беременность протекала легче, чем у двадцатилетних.Рождение чудаВ московской больнице имени Филатова произошло чудо 13 января 2016 года. В результате кесарева сечения родилась здоровая девочка весом 2830 граммов. Назвали Клеопатрой — в честь бабушки-долгожительницы.Взволнованный Алексей дежурил под дверью операционной, понимая — другого шанса стать отцом уже не будет. Но все прошло идеально. Врачи были поражены состоянием роженицы и ребенка.Целый месяц семья жила спокойно, пока не начали оформлять документы. Тут и посыпались звонки журналистов. "Я не Алла Пугачева и не хотела, чтобы об этом знали. Даже родственникам не сообщали до родов", — призналась Галина.Обманутые надежды на наследствоФинансовый вопрос стал главной головной болью семьи. Бюджет составлял чуть больше 30 тысяч рублей — пенсия Галины и мизерная зарплата Алексея в НИИ. На эти деньги растить ребенка крайне сложно.Супруги рассчитывали на наследство от родителей Алексея. У них была квартира на Ленинском проспекте стоимостью несколько миллионов долларов плюс накопления. Алексей всегда жил с родителями, ухаживал за ними. Мать обещала поделить жилье между сыном и дочерью.Борис Петрович, отец Алексея, обожал внучку Клеопатру. Помогал семье деньгами, радовался встречам с малышкой. Галина была уверена — в завещании девочку точно не забудут.Родственники показали истинное лицоВсе рухнуло в одночасье. Сестра Алексея Люба забрала отца к себе под предлогом ухода. Галина даже обрадовалась — наконец муж сможет переехать к ней. Но вскоре выяснилось: Борис Петрович написал дарственную на внучек — дочерей Алексея и его сестры.Сам Алексей и маленькая Клеопатра остались ни с чем. Галина пыталась поговорить со свекром, мол, обидел внучку. Тот признал ошибку, пообещал выделить средства на новое жилье. Но при жизни не успел, а после смерти родственники заявили, что ничего не знают."У сестры и у ее взрослых детей помимо отцовской жилплощади есть и другие квартиры, они ни в чем не нуждаются. Плюс все накопления отца сестра забрала себе. А Леша мой — лопух наивный!" — негодует Галина.Нервы довели до больницыАлексей тяжело переживал смерть отца и дележ наследства. В апреле 2020 года после очередного разговора с сестрой он вышел покурить на лестничную площадку и упал прямо на глазах у дочери.Сначала думали — только травма головы от удара о плитку. Но потом поднялась температура, мужчина начал бредить. Оказалось — коронавирус. Алексея надолго положили в больницу.Пережить случившееся Галине помогла Клеопатра. Дочка подходила с улыбкой: "Папа обязательно выздоровеет". "С дочкой силы сами собой откуда-то берутся", — признается мать.Дочь не по годам развитаКлеопатре уже девять лет, и она растет удивительным ребенком. Занимается танцами в том же клубе, где познакомились родители. Уже участвовала в международном конкурсе и привезла первую награду.Галина учит дочь английскому с малых лет. Клеопатра свободно общается с иностранными туристами, которые постоянно просят сфотографироваться с необычной семьей. Коммуникабельность зашкаливает — где другие дети стесняются, она бойко отвечает на вопросы.Готова к смерти родителейО смерти Клеопатра знает не понаслышке — помнит истории об умершем брате. Галина даже иногда пугает дочь: "Не будешь нас с папой слушаться — нас не будет"Дочка ничуть не смущается и тут же отвечает, что о ней позаботятся соседи. Даже выбрала кандидатов: "У меня будут новые родители — тетя Ира с мужем!" Галина считает — девочка пока не осознает, что родители немолоды.Отношения с родственниками мужа так и не наладились. Галина даже собиралась сменить крестную Клеопатры — ею была сестра Алексея. "Она никак не участвует в жизни крестницы, только навредила", — объясняла решение женщина.Живут одним днемПосле скандала со СМИ Галине начали писать тысячи женщин с просьбами дать совет. "Наверное, с меня берут пример", — предполагает она. Но никого не призывает рожать в 60 — советует смотреть на свое здоровье.Сама считает решение правильным. Жизнь наполнилась смыслом и замечательными мгновениями. "Стержень во мне есть. Меня не сломить!" — уверенно заявляет необычная мать.Семья по-прежнему живет в однокомнатной квартире на скромные доходы. Но Галина верит — с любыми трудностями можно справиться. Главное — быть счастливыми здесь и сейчас, не оглядываясь на чужое мнение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия