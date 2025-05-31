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"Такого раньше не было". В Финляндии забили тревогу из-за России - РИА Новости, 31.05.2025
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17:24 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/malinen-2020156174.html
"Такого раньше не было". В Финляндии забили тревогу из-за России
"Такого раньше не было". В Финляндии забили тревогу из-за России - РИА Новости, 31.05.2025
"Такого раньше не было". В Финляндии забили тревогу из-за России
До вступления Финляндии в Североатлантический альянс не было и речи о войне с Россией, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:24:00+03:00
2025-05-31T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. До вступления Финляндии в Североатлантический альянс не было и речи о войне с Россией, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Я читаю и слышу слухи о подготовке к войне с Россией в Финляндии. Такого раньше не было до нашего вступления в НАТО", — написал он.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020142343.html
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россия, финляндия, москва, туомас малинен, владимир путин, нато, в мире
Россия, Финляндия, Москва, Туомас Малинен, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Такого раньше не было". В Финляндии забили тревогу из-за России

Малинен: до вступления Финляндии в НАТО не было и речи о войне с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. До вступления Финляндии в Североатлантический альянс не было и речи о войне с Россией, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Я читаю и слышу слухи о подготовке к войне с Россией в Финляндии. Такого раньше не было до нашего вступления в НАТО", — написал он.
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В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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РоссияФинляндияМоскваТуомас МалиненВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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