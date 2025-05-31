Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 31.05.2025 (обновлено: 14:28 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/magate-2020131211.html
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством - РИА Новости, 31.05.2025
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством
МАГАТЭ назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:06:00+03:00
2025-05-31T14:28:00+03:00
в мире
иран
магатэ
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МАГАТЭ назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад организации.&quot;МАГАТЭ раскритиковало &quot;менее чем удовлетворительное&quot; сотрудничество со стороны Тегерана&quot;, - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20250530/tramp-2020073002.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, магатэ, тегеран (город)
В мире, Иран, МАГАТЭ, Тегеран (город)
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством

AFP: МАГАТЭ назвало сотрудничество ИРИ с агентством менее чем удовлетворительным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МАГАТЭ назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад организации.
«

"МАГАТЭ раскритиковало "менее чем удовлетворительное" сотрудничество со стороны Тегерана", - говорится в сообщении агентства.

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами в Белом доме. 30 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения
30 мая, 21:27
 
В миреИранМАГАТЭТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала