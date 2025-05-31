https://ria.ru/20250531/magate-2020131211.html

МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством

МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством - РИА Новости, 31.05.2025

МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством

МАГАТЭ назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:06:00+03:00

2025-05-31T14:06:00+03:00

2025-05-31T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МАГАТЭ назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад организации."МАГАТЭ раскритиковало "менее чем удовлетворительное" сотрудничество со стороны Тегерана", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20250530/tramp-2020073002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, магатэ, тегеран (город)