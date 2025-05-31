https://ria.ru/20250531/magate-2020131211.html
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством - РИА Новости, 31.05.2025
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством
МАГАТЭ назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:06:00+03:00
2025-05-31T14:06:00+03:00
2025-05-31T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. МАГАТЭ назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад организации."МАГАТЭ раскритиковало "менее чем удовлетворительное" сотрудничество со стороны Тегерана", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20250530/tramp-2020073002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, магатэ, тегеран (город)
В мире, Иран, МАГАТЭ, Тегеран (город)
МАГАТЭ оценило сотрудничество Ирана с агентством
AFP: МАГАТЭ назвало сотрудничество ИРИ с агентством менее чем удовлетворительным