https://ria.ru/20250531/liksutov-2020127152.html

Ликсутов: Москва активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов

Ликсутов: Москва активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов - РИА Новости, 31.05.2025

Ликсутов: Москва активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов

На московских предприятиях работают более 750 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые формируют основу технологического развития города, предприятия РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:00:00+03:00

2025-05-31T14:00:00+03:00

2025-05-31T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

сергей собянин

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На московских предприятиях работают более 750 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые формируют основу технологического развития города, предприятия предлагают студентам стажировки и практики, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке труда, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов, чтобы создавать оптимальные условия для практического обучения студентов. Партнерство между промышленностью и образованием позволяет выстроить эффективную систему подготовки высококвалифицированных кадров для различных отраслей и способствует укреплению позиций Москвы как технологического центра", – сказал заместитель мэра, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Отмечается, что специалисты сферы промышленности Москвы могут эффективно решать стратегические задачи в масштабах России. Особое внимание уделяется подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Студенты получают возможность знакомиться с передовыми технологиями и развить практические навыки еще во время обучения."Столичные предприятия активно взаимодействуют с российскими вузами, предлагая студентам стажировки и производственные практики для получения профессионального опыта. Город со своей стороны поддерживает такие инициативы и реализует различные проекты по подготовке кадров для промышленности", – заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП столицы Анатолий Гарбузов.Так, компания роботизированных систем "ТЕХНОРЭД", локализованная в ОЭЗ "Технополис Москва", запустила на базе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова лабораторию робототехники. Предприятие оснастило ее четырьмя единицами высокотехнологичного оборудования, на котором студенты смогут получать уникальные практические навыки – обучаться работе с оборудованием, программированию и разработке высокотехнологичных машин.Компания поставила роботизированную сварочную систему, установку для загрузки станка и паллетайзер – систему по укладке и перемещению объектов. В лаборатории будут заниматься студенты Высшей школы кибертехнологий, математики и статистики, а также других направлений, связанных с промышленностью.Другая столичная компания предоставит материалы и оборудование для создания практической лаборатории для студентов Московского технологического института, в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве. Лаборатория, созданная АО "Электропривод НПЦ-21", станет практической базой, где студенты смогут изучить работу с оборудованием по направлениям "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника" и "Управление в технических системах". В лаборатории будут решаться задачи по конфигурации и программированию промышленных контроллеров, разработке автоматических систем регулирования и работе с информационными системами для мониторинга и управления потребления электроэнергии. Производитель также планирует совместно с институтом разрабатывать интерактивные учебные материалы и другие образовательные программы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные промышленные предприятия успешно сотрудничают с российскими вузами, используя эффективные методы практического обучения студентов.

https://ria.ru/20250531/liksutov-2020068327.html

https://ria.ru/20250530/moskva-2019939740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов