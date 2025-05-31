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Ликсутов: Москва активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов - РИА Новости, 31.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/liksutov-2020127152.html
Ликсутов: Москва активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов
Ликсутов: Москва активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов - РИА Новости, 31.05.2025
Ликсутов: Москва активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов
На московских предприятиях работают более 750 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые формируют основу технологического развития города, предприятия РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:00:00+03:00
2025-05-31T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
сергей собянин
максим ликсутов
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На московских предприятиях работают более 750 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые формируют основу технологического развития города, предприятия предлагают студентам стажировки и практики, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке труда, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов, чтобы создавать оптимальные условия для практического обучения студентов. Партнерство между промышленностью и образованием позволяет выстроить эффективную систему подготовки высококвалифицированных кадров для различных отраслей и способствует укреплению позиций Москвы как технологического центра", – сказал заместитель мэра, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Отмечается, что специалисты сферы промышленности Москвы могут эффективно решать стратегические задачи в масштабах России. Особое внимание уделяется подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Студенты получают возможность знакомиться с передовыми технологиями и развить практические навыки еще во время обучения."Столичные предприятия активно взаимодействуют с российскими вузами, предлагая студентам стажировки и производственные практики для получения профессионального опыта. Город со своей стороны поддерживает такие инициативы и реализует различные проекты по подготовке кадров для промышленности", – заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП столицы Анатолий Гарбузов.Так, компания роботизированных систем "ТЕХНОРЭД", локализованная в ОЭЗ "Технополис Москва", запустила на базе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова лабораторию робототехники. Предприятие оснастило ее четырьмя единицами высокотехнологичного оборудования, на котором студенты смогут получать уникальные практические навыки – обучаться работе с оборудованием, программированию и разработке высокотехнологичных машин.Компания поставила роботизированную сварочную систему, установку для загрузки станка и паллетайзер – систему по укладке и перемещению объектов. В лаборатории будут заниматься студенты Высшей школы кибертехнологий, математики и статистики, а также других направлений, связанных с промышленностью.Другая столичная компания предоставит материалы и оборудование для создания практической лаборатории для студентов Московского технологического института, в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве. Лаборатория, созданная АО "Электропривод НПЦ-21", станет практической базой, где студенты смогут изучить работу с оборудованием по направлениям "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника" и "Управление в технических системах". В лаборатории будут решаться задачи по конфигурации и программированию промышленных контроллеров, разработке автоматических систем регулирования и работе с информационными системами для мониторинга и управления потребления электроэнергии. Производитель также планирует совместно с институтом разрабатывать интерактивные учебные материалы и другие образовательные программы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные промышленные предприятия успешно сотрудничают с российскими вузами, используя эффективные методы практического обучения студентов.
https://ria.ru/20250531/liksutov-2020068327.html
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москва, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: Москва активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов

Максим Ликсутов: в Москве развивается сотрудничество промпредприятий и вузов

© Фото : Пресс-служба ДИППСтуденты Московского Приборостроительного Техникума РЭУ им. Г.В. Плеханова с роботами Technored
Студенты Московского Приборостроительного Техникума РЭУ им. Г.В. Плеханова с роботами Technored - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Студенты Московского Приборостроительного Техникума РЭУ им. Г.В. Плеханова с роботами Technored
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На московских предприятиях работают более 750 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые формируют основу технологического развития города, предприятия предлагают студентам стажировки и практики, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке труда, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов, чтобы создавать оптимальные условия для практического обучения студентов. Партнерство между промышленностью и образованием позволяет выстроить эффективную систему подготовки высококвалифицированных кадров для различных отраслей и способствует укреплению позиций Москвы как технологического центра", – сказал заместитель мэра, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
В ОЭЗ Технополис Москва начались стажировки для студентов - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" начались стажировки для студентов
Вчера, 10:13
Отмечается, что специалисты сферы промышленности Москвы могут эффективно решать стратегические задачи в масштабах России. Особое внимание уделяется подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей. Студенты получают возможность знакомиться с передовыми технологиями и развить практические навыки еще во время обучения.
"Столичные предприятия активно взаимодействуют с российскими вузами, предлагая студентам стажировки и производственные практики для получения профессионального опыта. Город со своей стороны поддерживает такие инициативы и реализует различные проекты по подготовке кадров для промышленности", – заявил, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель ДИПП столицы Анатолий Гарбузов.
Так, компания роботизированных систем "ТЕХНОРЭД", локализованная в ОЭЗ "Технополис Москва", запустила на базе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова лабораторию робототехники. Предприятие оснастило ее четырьмя единицами высокотехнологичного оборудования, на котором студенты смогут получать уникальные практические навыки – обучаться работе с оборудованием, программированию и разработке высокотехнологичных машин.
Компания поставила роботизированную сварочную систему, установку для загрузки станка и паллетайзер – систему по укладке и перемещению объектов. В лаборатории будут заниматься студенты Высшей школы кибертехнологий, математики и статистики, а также других направлений, связанных с промышленностью.
Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в новом офисном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Более 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в офисном центре Москвы
30 мая, 13:10
Другая столичная компания предоставит материалы и оборудование для создания практической лаборатории для студентов Московского технологического института, в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве. Лаборатория, созданная АО "Электропривод НПЦ-21", станет практической базой, где студенты смогут изучить работу с оборудованием по направлениям "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электроэнергетика и электротехника" и "Управление в технических системах". В лаборатории будут решаться задачи по конфигурации и программированию промышленных контроллеров, разработке автоматических систем регулирования и работе с информационными системами для мониторинга и управления потребления электроэнергии. Производитель также планирует совместно с институтом разрабатывать интерактивные учебные материалы и другие образовательные программы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные промышленные предприятия успешно сотрудничают с российскими вузами, используя эффективные методы практического обучения студентов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваСергей СобянинМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
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