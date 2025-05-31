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Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" начались стажировки для студентов

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" начались стажировки для студентов - РИА Новости, 31.05.2025

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" начались стажировки для студентов

В особой экономической зоне "Технополис Москва" начался новый сезон стажировок для молодых специалистов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T10:13:00+03:00

2025-05-31T10:13:00+03:00

2025-05-31T10:13:00+03:00

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. В особой экономической зоне "Технополис Москва" начался новый сезон стажировок для молодых специалистов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В ОЭЗ "Технополис Москва" начался новый сезон проекта для будущих специалистов "Техностажировка", который предоставляет студентам уникальную возможность приобрести ключевые навыки и компетенции, а работодателям — усилить свой кадровый потенциал. С 2022 года стажировки прошли более 1,5 тысячи человек. В настоящее время на предприятиях ОЭЗ Москвы и в управляющей компании получают производственный опыт свыше 350 учащихся колледжей и вузов города", - отметил заммэра, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Ликсутов уточнил, что новый сезон стажировок организован для промышленности Москвы по поручению мэра города Сергея Собянина.Попасть на стажировку учащиеся вузов могут по запросу учебных заведений и самостоятельно. Найти нужную стажировку можно на сайте ОЭЗ "Технополис Москва".Между столичной ОЭЗ и компаниями заключено свыше 30 соглашений с ведущими московскими образовательными учреждениями высшего и среднего звена. Например, с Московским Политехом, СТАНКИН, МАИ, МФТИ, НИУ МИЭТ, МГТУ им. Баумана и другими."В работу проекта "Техностажировка" вовлечено свыше 65 предприятий, среди которых лидеры в таких отраслях, как микроэлектроника, фармацевтика, станкостроение и беспилотные авиасистемы. Актуальность проекта обоснована и динамичным развитием ОЭЗ Москвы. Предприятия обеспечивают высокий уровень подготовки практикантов и создают фундамент для развития кадрового потенциала столицы", — отметил министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.В работе со студентами столичные компании находят новые подходы и форматы сотрудничества. Так, предприятие "Тексел", которое специализируется на разработке технологий 3D-сканирования человека, внедрило в стажировки учащихся ИИ. По словам гендиректора компании Максима Федюкова, ИИ-технологии применяются в проведении собеседований и практической работе. Учащиеся с помощью куратора и нейросети формируют план стажировки, а еще анализируют производственные процессы. Практику в этом году в компании уже прошли 140 молодых специалистов.Новым участником проекта для молодых специалистов стало предприятие Р-Опра (ГК "Р-Фарм). В 2024 году на фармзаводах группы компаний стажировку и практику прошли 259 студентов, многие из них были трудоустроены. Несколько студентов на заводах "Спутник Технополис" и "Р-Опра", которые находятся в столичной ОЭЗ, были повышены до младших научных сотрудников. Проект ОЭЗ Москвы позволит резиденту привлекать еще больше молодых специалистов в те направления, где особенно нужны новые высококвалифицированные специалисты.Гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополиса Москва" также ведется работа по созданию второго центра практической подготовки студентов. Здесь молодые специалисты смогут узнать все особенности технологического цикла продукции. Это гарантирует подготовку специалистов от четвертого разряда по единому стандарту благодаря привлечению действующих мастеров с производств в образовательный процесс. Совмещая теорию и практику, в ОЭЗ "Технополис Москва" будет обеспечен бесшовный переход от учебы к работе, который позволит студентам осваивать необходимые навыки и обретать уверенность в собственных силах.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий гарбузов, москва