https://ria.ru/20250531/kurskaya-2020123552.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Курской области

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.05.2025

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Курской области

Девять пострадавших от ночных ударов БПЛА ВСУ в Курской области находятся в больницах, семь человек, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии, трое - в... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:57:00+03:00

2025-05-31T12:57:00+03:00

2025-05-31T14:12:00+03:00

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020104898_0:345:859:828_1920x0_80_0_0_2cf84971f4df0b87a8b0b5467ae4c2e0.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Девять пострадавших от ночных ударов БПЛА ВСУ в Курской области находятся в больницах, семь человек, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.В субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, и огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар уже ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА ударил по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали. Им предложили временное размещение, но все предпочли побыть у родных. По его словам, пострадали семь человек, среди них - двое детей. Позже количество пострадавших возросло до 14."В стационарах Курска на лечении находятся девять пострадавших от ночных ударов БПЛА ВСУ в Рыльском и Льговском районах Курской области, в том числе четверо детей. Семь человек, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии. Еще трое пациентов - в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов журналистам.Он добавил, что организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://ria.ru/20250531/terakt-2020126530.html

https://ria.ru/20250531/dnepr-2020112640.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, вооруженные силы украины