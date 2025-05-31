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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.05.2025
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12:57 31.05.2025 (обновлено: 14:12 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/kurskaya-2020123552.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Курской области
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.05.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Курской области
Девять пострадавших от ночных ударов БПЛА ВСУ в Курской области находятся в больницах, семь человек, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии, трое - в... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:57:00+03:00
2025-05-31T14:12:00+03:00
происшествия
курская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Девять пострадавших от ночных ударов БПЛА ВСУ в Курской области находятся в больницах, семь человек, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.В субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, и огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар уже ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА ударил по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали. Им предложили временное размещение, но все предпочли побыть у родных. По его словам, пострадали семь человек, среди них - двое детей. Позже количество пострадавших возросло до 14."В стационарах Курска на лечении находятся девять пострадавших от ночных ударов БПЛА ВСУ в Рыльском и Льговском районах Курской области, в том числе четверо детей. Семь человек, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии. Еще трое пациентов - в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов журналистам.Он добавил, что организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20250531/terakt-2020126530.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от ударов ВСУ в Курской области

Девять пострадавших при ночных ударах в Курской области остаются в больницах

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Курской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Девять пострадавших от ночных ударов БПЛА ВСУ в Курской области находятся в больницах, семь человек, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
В субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, и огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар уже ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА ударил по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали. Им предложили временное размещение, но все предпочли побыть у родных. По его словам, пострадали семь человек, среди них - двое детей. Позже количество пострадавших возросло до 14.
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"В стационарах Курска на лечении находятся девять пострадавших от ночных ударов БПЛА ВСУ в Рыльском и Льговском районах Курской области, в том числе четверо детей. Семь человек, в том числе трое детей - в тяжелом состоянии. Еще трое пациентов - в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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