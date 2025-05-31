https://ria.ru/20250531/kursk-2020138977.html

Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн

Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн - РИА Новости, 31.05.2025

Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн

В субботу врио губернатора региона Александр Хинштейн провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с исчезновением местных жителей после... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:09:00+03:00

2025-05-31T15:09:00+03:00

2025-05-31T15:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

александр хинштейн

курская область

украина

сумская область

валерий герасимов

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КУРСК, 31 мая — РИА Новости. В субботу врио губернатора региона Александр Хинштейн провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с исчезновением местных жителей после украинского вторжения. Ключевые тезисы:В августе прошлого года подразделения ВСУ попытались захватить территории в Курской области, их продвижение остановили. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.

https://ria.ru/20250530/putin-2020067286.html

https://ria.ru/20250530/sk-2019916994.html

курская область

украина

сумская область

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вооруженные силы украины, владимир путин, александр хинштейн, курская область, украина, сумская область, валерий герасимов