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Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 31.05.2025 (обновлено: 15:42 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/kursk-2020138977.html
Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн
Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн - РИА Новости, 31.05.2025
Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн
В субботу врио губернатора региона Александр Хинштейн провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с исчезновением местных жителей после... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:09:00+03:00
2025-05-31T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
александр хинштейн
курская область
украина
сумская область
валерий герасимов
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КУРСК, 31 мая — РИА Новости. В субботу врио губернатора региона Александр Хинштейн провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с исчезновением местных жителей после украинского вторжения. Ключевые тезисы:В августе прошлого года подразделения ВСУ попытались захватить территории в Курской области, их продвижение остановили. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.
https://ria.ru/20250530/putin-2020067286.html
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курская область
украина
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вооруженные силы украины, владимир путин, александр хинштейн, курская область, украина, сумская область, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Курская область, Украина, Сумская область, Валерий Герасимов

Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка в освобожденной Судже
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСК, 31 мая — РИА Новости. В субботу врио губернатора региона Александр Хинштейн провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с исчезновением местных жителей после украинского вторжения. Ключевые тезисы:
  • местонахождение 576 жителей пока неизвестно;
  • среди них четверо несовершеннолетних;
  • удалось найти 1290 человек;
  • установили примерное местонахождение еще 421;
  • 304 жителя погибли от преступлений ВСУ, большинство из них опознаны.

На сайте правительства Курской области работает реестр жителей курского приграничья, с которыми родственники не могут связаться. Всего в него внесли 2287 человек.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 20:08
В августе прошлого года подразделения ВСУ попытались захватить территории в Курской области, их продвижение остановили.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинАлександр ХинштейнКурская областьУкраинаСумская областьВалерий Герасимов
 
 
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