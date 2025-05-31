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Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн
Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн - РИА Новости, 31.05.2025
Местонахождение 576 жителей Курской области неизвестно, заявил Хинштейн
В субботу врио губернатора региона Александр Хинштейн провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с исчезновением местных жителей после... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:09:00+03:00
2025-05-31T15:09:00+03:00
2025-05-31T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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КУРСК, 31 мая — РИА Новости. В субботу врио губернатора региона Александр Хинштейн провел заседание рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с исчезновением местных жителей после украинского вторжения. Ключевые тезисы:В августе прошлого года подразделения ВСУ попытались захватить территории в Курской области, их продвижение остановили. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в приграничных районах Курской области, а 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков. Он отметил, что сейчас армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.
https://ria.ru/20250530/putin-2020067286.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Курская область, Украина, Сумская область, Валерий Герасимов