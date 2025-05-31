https://ria.ru/20250531/krestnyy_khod-2020147361.html

В Тверской области стартовал Большой Волжский Крестный ход

В Тверской области стартовал Большой Волжский Крестный ход - РИА Новости, 31.05.2025

В Тверской области стартовал Большой Волжский Крестный ход

В субботу на истоке Волги в Осташковском округе Тверской области дан старт XXVI Большому Волжскому Крестному ходу, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:11:00+03:00

2025-05-31T16:11:00+03:00

2025-05-31T16:11:00+03:00

тверская область

игорь руденя

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В субботу на истоке Волги в Осташковском округе Тверской области дан старт XXVI Большому Волжскому Крестному ходу, сообщает пресс-служба правительства региона. В этом году он посвящен 100-летию со дня преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России и 25-летию канонизации Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Приветствие участникам мероприятия направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. "В 1917 году, вступая на Патриарший престол, святитель Тихон сказал: "Ныне потребно дерзновение веры, бестрепетное ее исповедание во всяком слове и делании". Это напутствие остается для нас ориентиром в жизни, в общем труде и в служении нашему Отечеству. Спустя 1010 лет христианизации тверская земля остается несокрушимым оплотом православия. В Верхневолжье возрождаются древние святыни и духовные традиции, строятся новые храмы. Как и столетия назад, мы отстаиваем право России на суверенный путь развития, основанный на духовно-нравственных ценностях нашего народа, сформированных многими поколениями подвижников, героев и тружеников", – подчеркнул Игорь Руденя. Отмечается, что божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского женского монастыря возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. На истоке Волги был совершен чин малого водоосвящения. "Подобно тому как этот маленький ручеек набирает силу и в скором времени становится полноводной рекой, так и каждая искренняя, чистая молитва, каждое горящее сердце способны преобразить мир. Если только мы будем стоять в вере и любви, о которых не уставали говорить наши святые и пример которых они подавали. Святитель Тихон в одном из своих воззваний обращался к ближним, дальним, призывая хранить веру и не колебаться, когда вокруг бушуют бури", – сказал владыка Амвросий. Говоря о непреходящих духовно-нравственных ценностях, митрополит подчеркнул значимость семьи для будущего страны: мужчина и женщина, соединившиеся ради любви и рождения детей, становятся первым алтарем общества. В этом году на исток Волги приехали порядка 1,5 тысячи человек. По традиции паломники участвуют в открытии Крестного хода со своими родными. Среди гостей были и многодетные семьи. С концертной программой для гостей выступили Московский концертный мужской хор "Пересвет" и народный хор Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского. Прозвучали духовные песнопения, известные советские и патриотические песни. Также в течение всего дня открыты творческие мастерские. Организована работа волонтеров. Путь участников XXVI Большого Волжского Крестного хода будет пролегать через 12 муниципалитетов Тверской области и одному городу Московской области.

https://ria.ru/20250527/rudenya-2019333892.html

https://ria.ru/20250524/naputstvie-2018867645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, московская область (подмосковье), россия