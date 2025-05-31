В космосе обнаружили идеальную сферу, испускающую радиосигналы
© Getty Images / PitrisКосмический объект, излучающий энергию
© Getty Images / Pitris
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Очень необычный объект нашла в нашей галактике Млечный путь международная группа ученых. Таинственная сфера с "поразительной круговой симметрией", испускающая слабые радиоволны, бросает вызов современным космическим теориям. Ее происхождение и природу абсолютно непонятны.
"Телеос" — от слова "совершенство"
Результатами своих наблюдений ученые поделились в недавно опубликованном исследовании.
Загадочную сферу обнаружила международная команда астрофизиков под руководством Мирослава Филиповича из Университета Западного Сиднея в Австралии и назвала найденный объект "Телеос" — от древнегреческого слова, означающего "совершенство". Из-за его потрясающей круглой формы.
© Getty Images / NickGtiАвстралийское национальное агентство телескопических наблюдений
© Getty Images / NickGti
Австралийское национальное агентство телескопических наблюдений
После проведенного анализа исследователи пришли к выводу, что для понимания его природы потребуются дополнительные наблюдения.
"Телеос" был открыт благодаря австралийскому телескопу ASKAP, расположенному в отдалённой пустыне Западной Австралии. Ученых поразила и озадачила его симметрия.
Сложности добавляет исследователям и то, что неизвестно его точное расстояние от Земли.
Идеальный шар невидимка — 157 световых лет в диаметре
Проведенные расчёты дали два возможных варианта расстояния: около 7175 световых лет или 25 114 световых лет. При первом диаметр пузыря составил бы 46 световых лет, а его возраст — менее 1000 лет. При втором — 157 световых лет и более 10 000 лет соответственно.
© CC BY-NC-ND 4.0/Astronomical Society of AustraliaРадиосъемка ASKAP на частоте 943,5 МГц - непрерывное изображение Teleios и окружающей среды
Радиосъемка ASKAP на частоте 943,5 МГц - непрерывное изображение Teleios и окружающей среды
Таким образом, сфера может иметь впечатляющий размер, 157 световых лет в диаметре.
Удивительно, но "Телеос" нельзя увидеть с помощью рентгеновских лучей, инфракрасного или видимого света, даже если бы мы смогли подобраться к нему вплотную, то мы все равно не смогли бы его увидеть его своим зрением.
Только благодаря современному оборудованию его удалось обнаружить.
Так как точная природа объекта не ясна, пока исследователи лишь предполагают, что таинственная сфера, замеченная в нашем Млечном Пути, может представлять собой гигантский плазменный пузырь, свободно плавающий в космосе.
© CC BY-NC-ND 4.0/Astronomical Society of AustraliaРадиоизображение ASKAP на частоте 943,5 МГц, наложенное на контуры гамма–излучения H.E.S.S. Зеленым крестиком отмечено местоположение потенциального точечного источника Ферми
Радиоизображение ASKAP на частоте 943,5 МГц, наложенное на контуры гамма–излучения H.E.S.S. Зеленым крестиком отмечено местоположение потенциального точечного источника Ферми
"Больше всего интригует его сферическая форма, поскольку большинство остатков сверхновых имеют тенденцию выглядеть как разбросанные пятна, возникающие в результате асимметричных взрывов и столкновений с окружающим межзвездным веществом. Но "Телеос" на 95,4 процента круглый, что делает его одним из самых симметричных объектов такого рода, когда-либо обнаруженных в нашей галактике", — написали на портале La Brujula Verde.
Еще одним феноменом является очень слабая яркость радиоволн, испускаемых "Телеосом".
Версия происхождения загадочного объекта
Хотя сейчас учёные точно не знают, что же из себя представляет "Телеос" и как он образовался, у них есть несколько обоснованных теорий.
© Getty Images / coffeekaiСверхновая звезда
© Getty Images / coffeekai
Сверхновая звезда
Это может быть "остаток сверхновой" — обломки, оставшиеся после взрыва звезды, которые состоят в основном из таких элементов, как углерод, кислород, неон и кремний.
Сверхновая звезда возникает в результате эффектного взрыва звезды, выбрасывающего в космос обломки и частицы и теряя при этом большую часть своей массы. Их остатки в основном состоят из элементов, образующихся в результате ядерного синтеза.
© CC BY-NC-ND 4.0/Astronomical Society of AustraliaРадиосъемка Tales с помощью ASKAP на частоте 943,5 МГц и окружающего пространства, показывающая плоскость Галактики
Радиосъемка Tales с помощью ASKAP на частоте 943,5 МГц и окружающего пространства, показывающая плоскость Галактики
По словам международной группы ученых, опубликовавшей свои выводы в arXiv, у "Телеоса" очень низкая поверхностная яркость для остатка сверхновой, нехарактерная для таких объектов.
Впрочем, как предполагают ученые, возможны варианты: это может быть либо молодой остаток сверхновой (возрастом менее 1000 лет), либо более старый остаток сверхновой (возрастом более 10 000 лет).
© CC BY-NC-ND 4.0/Astronomical Society of AustraliaРадиоизображение Teleios с помощью ASKAP, которое представлено в виде шкалы Стокса I, поляризованной интенсивности
Радиоизображение Teleios с помощью ASKAP, которое представлено в виде шкалы Стокса I, поляризованной интенсивности
Но сильно озадачивает "исключительная округлость" "Телеоса". Остатки сверхновых обычно деформированы, а тут почти идеальный круг.
Пузырь звездного ветра?
Впрочем, существует еще одна версия: сфера — это пузырь звёздного ветра, огромная полость из газа, выброшенная из верхних слоёв атмосферы звезды.
Но все же точно понять, что перед нами, пока ученые не могут. Исследователи предупреждают, что необходимы дополнительные исследования "Телеоса".
© CC BY-NC-ND 4.0/Astronomical Society of AustraliaШирокополосное радиоизображение MWA, полученное с центром на частоте 151,5 МГц
Широкополосное радиоизображение MWA, полученное с центром на частоте 151,5 МГц
"Прямых доказательств, которые могли бы окончательно подтвердить какой-либо сценарий, нет, и необходимы новые чувствительные наблюдения за этим объектом с высоким разрешением", — заключают ученые.