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В космосе обнаружили идеальную сферу, испускающую радиосигналы

В космосе обнаружили идеальную сферу, испускающую радиосигналы - РИА Новости, 31.05.2025

В космосе обнаружили идеальную сферу, испускающую радиосигналы

Очень необычный объект нашла в нашей галактике Млечный путь международная группа ученых. Таинственная сфера с "поразительной круговой симметрией", испускающая... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:40:00+03:00

2025-05-31T08:40:00+03:00

2025-05-31T08:40:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Очень необычный объект нашла в нашей галактике Млечный путь международная группа ученых. Таинственная сфера с "поразительной круговой симметрией", испускающая слабые радиоволны, бросает вызов современным космическим теориям. Ее происхождение и природу абсолютно непонятны. "Телеос" — от слова "совершенство"Результатами своих наблюдений ученые поделились в недавно опубликованном исследовании.Загадочную сферу обнаружила международная команда астрофизиков под руководством Мирослава Филиповича из Университета Западного Сиднея в Австралии и назвала найденный объект "Телеос" — от древнегреческого слова, означающего "совершенство". Из-за его потрясающей круглой формы.После проведенного анализа исследователи пришли к выводу, что для понимания его природы потребуются дополнительные наблюдения."Телеос" был открыт благодаря австралийскому телескопу ASKAP, расположенному в отдалённой пустыне Западной Австралии. Ученых поразила и озадачила его симметрия.Сложности добавляет исследователям и то, что неизвестно его точное расстояние от Земли.Идеальный шар невидимка — 157 световых лет в диаметреПроведенные расчёты дали два возможных варианта расстояния: около 7175 световых лет или 25 114 световых лет. При первом диаметр пузыря составил бы 46 световых лет, а его возраст — менее 1000 лет. При втором — 157 световых лет и более 10 000 лет соответственно.Таким образом, сфера может иметь впечатляющий размер, 157 световых лет в диаметре.Удивительно, но "Телеос" нельзя увидеть с помощью рентгеновских лучей, инфракрасного или видимого света, даже если бы мы смогли подобраться к нему вплотную, то мы все равно не смогли бы его увидеть его своим зрением.Только благодаря современному оборудованию его удалось обнаружить.Так как точная природа объекта не ясна, пока исследователи лишь предполагают, что таинственная сфера, замеченная в нашем Млечном Пути, может представлять собой гигантский плазменный пузырь, свободно плавающий в космосе."Больше всего интригует его сферическая форма, поскольку большинство остатков сверхновых имеют тенденцию выглядеть как разбросанные пятна, возникающие в результате асимметричных взрывов и столкновений с окружающим межзвездным веществом. Но "Телеос" на 95,4 процента круглый, что делает его одним из самых симметричных объектов такого рода, когда-либо обнаруженных в нашей галактике", — написали на портале La Brujula Verde.Еще одним феноменом является очень слабая яркость радиоволн, испускаемых "Телеосом".Версия происхождения загадочного объектаХотя сейчас учёные точно не знают, что же из себя представляет "Телеос" и как он образовался, у них есть несколько обоснованных теорий.Это может быть "остаток сверхновой" — обломки, оставшиеся после взрыва звезды, которые состоят в основном из таких элементов, как углерод, кислород, неон и кремний.Сверхновая звезда возникает в результате эффектного взрыва звезды, выбрасывающего в космос обломки и частицы и теряя при этом большую часть своей массы. Их остатки в основном состоят из элементов, образующихся в результате ядерного синтеза.По словам международной группы ученых, опубликовавшей свои выводы в arXiv, у "Телеоса" очень низкая поверхностная яркость для остатка сверхновой, нехарактерная для таких объектов.Впрочем, как предполагают ученые, возможны варианты: это может быть либо молодой остаток сверхновой (возрастом менее 1000 лет), либо более старый остаток сверхновой (возрастом более 10 000 лет).Но сильно озадачивает "исключительная округлость" "Телеоса". Остатки сверхновых обычно деформированы, а тут почти идеальный круг.Пузырь звездного ветра?Впрочем, существует еще одна версия: сфера — это пузырь звёздного ветра, огромная полость из газа, выброшенная из верхних слоёв атмосферы звезды.Но все же точно понять, что перед нами, пока ученые не могут. Исследователи предупреждают, что необходимы дополнительные исследования "Телеоса"."Прямых доказательств, которые могли бы окончательно подтвердить какой-либо сценарий, нет, и необходимы новые чувствительные наблюдения за этим объектом с высоким разрешением", — заключают ученые.

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космос - риа наука, австралия, западная австралия, земля