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СМИ: автопром США обеспокоен нехваткой редкоземельных магнитов из Китая - РИА Новости, 31.05.2025
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00:31 31.05.2025 (обновлено: 00:32 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/kitay-2020086660.html
СМИ: автопром США обеспокоен нехваткой редкоземельных магнитов из Китая
СМИ: автопром США обеспокоен нехваткой редкоземельных магнитов из Китая - РИА Новости, 31.05.2025
СМИ: автопром США обеспокоен нехваткой редкоземельных магнитов из Китая
Автомобильный сектор промышленности США беспокоится из-за грядущей нехватки редкоземельных магнитов из Китая, которая угрожает парализовать производство... РИА Новости, 31.05.2025
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технологии
китай
сша
пекин
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автомобильный сектор промышленности США беспокоится из-за грядущей нехватки редкоземельных магнитов из Китая, которая угрожает парализовать производство транспортных средств, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо лоббистского Альянса автомобильных инноваций (AAI) президенту США Дональду Трампу. В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью надзора за торговлей товарами двойного назначения. Как писала газета New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет. "Без надежного доступа к этим элементам и магнитам поставщики автомобильных деталей не смогут производить важнейшие компоненты, включая автоматические коробки передач, корпуса дроссельной заслонки, генераторы, различные двигатели, датчики, ремни безопасности, динамики, фары, электродвигатели, гидроусилители руля и камеры", - цитирует агентство письмо, датированное девятым мая. Отмечается, что письмо также подписала другая лоббистская группа - Ассоциация производителей двигателей и оборудования (MEMA). По утверждению организаций, недостаток редкоземельных компонентов для индустрии может привести к снижению производства или даже его остановке. В апреле издание Newsweek сообщало, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения. Американский предприниматель Илон Маск в том же месяце заявил, что производство его компанией Tesla человекоподобных роботов Optimus оказалось затронуто ограничениями Китая на экспорт редкоземельных магнитов.
https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html
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технологии, китай, сша, пекин, дональд трамп, илон маск, tesla motors
Технологии, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors
СМИ: автопром США обеспокоен нехваткой редкоземельных магнитов из Китая

Reuters: автопром США обеспокоен нехваткой редкоземельных магнитов из Китая

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автомобильный сектор промышленности США беспокоится из-за грядущей нехватки редкоземельных магнитов из Китая, которая угрожает парализовать производство транспортных средств, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо лоббистского Альянса автомобильных инноваций (AAI) президенту США Дональду Трампу.
В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью надзора за торговлей товарами двойного назначения. Как писала газета New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет.
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"Без надежного доступа к этим элементам и магнитам поставщики автомобильных деталей не смогут производить важнейшие компоненты, включая автоматические коробки передач, корпуса дроссельной заслонки, генераторы, различные двигатели, датчики, ремни безопасности, динамики, фары, электродвигатели, гидроусилители руля и камеры", - цитирует агентство письмо, датированное девятым мая.
Отмечается, что письмо также подписала другая лоббистская группа - Ассоциация производителей двигателей и оборудования (MEMA).
По утверждению организаций, недостаток редкоземельных компонентов для индустрии может привести к снижению производства или даже его остановке.
В апреле издание Newsweek сообщало, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения.
Американский предприниматель Илон Маск в том же месяце заявил, что производство его компанией Tesla человекоподобных роботов Optimus оказалось затронуто ограничениями Китая на экспорт редкоземельных магнитов.
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