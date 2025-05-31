https://ria.ru/20250531/kitay-2020086660.html

СМИ: автопром США обеспокоен нехваткой редкоземельных магнитов из Китая

СМИ: автопром США обеспокоен нехваткой редкоземельных магнитов из Китая - РИА Новости, 31.05.2025

СМИ: автопром США обеспокоен нехваткой редкоземельных магнитов из Китая

Автомобильный сектор промышленности США беспокоится из-за грядущей нехватки редкоземельных магнитов из Китая, которая угрожает парализовать производство... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T00:31:00+03:00

2025-05-31T00:31:00+03:00

2025-05-31T00:32:00+03:00

технологии

китай

сша

пекин

дональд трамп

илон маск

tesla motors

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Автомобильный сектор промышленности США беспокоится из-за грядущей нехватки редкоземельных магнитов из Китая, которая угрожает парализовать производство транспортных средств, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо лоббистского Альянса автомобильных инноваций (AAI) президенту США Дональду Трампу. В начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью надзора за торговлей товарами двойного назначения. Как писала газета New York Times, Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для сборки автомобилей, БПЛА, роботов и ракет. "Без надежного доступа к этим элементам и магнитам поставщики автомобильных деталей не смогут производить важнейшие компоненты, включая автоматические коробки передач, корпуса дроссельной заслонки, генераторы, различные двигатели, датчики, ремни безопасности, динамики, фары, электродвигатели, гидроусилители руля и камеры", - цитирует агентство письмо, датированное девятым мая. Отмечается, что письмо также подписала другая лоббистская группа - Ассоциация производителей двигателей и оборудования (MEMA). По утверждению организаций, недостаток редкоземельных компонентов для индустрии может привести к снижению производства или даже его остановке. В апреле издание Newsweek сообщало, что судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения. Американский предприниматель Илон Маск в том же месяце заявил, что производство его компанией Tesla человекоподобных роботов Optimus оказалось затронуто ограничениями Китая на экспорт редкоземельных магнитов.

https://ria.ru/20250416/kitay-2011404794.html

https://ria.ru/20250419/kitay-2011910056.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, китай, сша, пекин, дональд трамп, илон маск, tesla motors