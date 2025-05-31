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Журналист высмеял слова Каллас о любви и вспомнил Макрона - РИА Новости, 31.05.2025
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12:00 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/kallas-2020116653.html
Журналист высмеял слова Каллас о любви и вспомнил Макрона
Журналист высмеял слова Каллас о любви и вспомнил Макрона - РИА Новости, 31.05.2025
Журналист высмеял слова Каллас о любви и вспомнил Макрона
Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял слова главы евродипломатии Каи Каллас о военных расходах США. РИА Новости, 31.05.2025
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эммануэль макрон
франция
в мире
кайя каллас
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял слова главы евродипломатии Каи Каллас о военных расходах США.Политик прокомментировала заявление министра обороны США Пита Хегсета, назвавшего настойчивость американского президента Дональда Трампа в вопросе увеличения военных трат "суровой любовью"."Гениальный "Дипломат" дает совет: "суровая любовь лучше, чем ее никакая". Интересно, что об этом думает Микролеон (Президент Франции Эмманюэль Макрон — Прим. Ред.)?", — с иронией отметил журналист.В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги Брижит в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html
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эммануэль макрон, франция, в мире, кайя каллас, чей боуз
Эммануэль Макрон, Франция, В мире, Кайя Каллас, Чей Боуз
Журналист высмеял слова Каллас о любви и вспомнил Макрона

Журналист Боуз высмеял слова Каллас о любви и вспомнил Макрона

© Getty Images / Omar HavanaГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / Omar Havana
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял слова главы евродипломатии Каи Каллас о военных расходах США.
Политик прокомментировала заявление министра обороны США Пита Хегсета, назвавшего настойчивость американского президента Дональда Трампа в вопросе увеличения военных трат "суровой любовью".
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"Гениальный "Дипломат" дает совет: "суровая любовь лучше, чем ее никакая". Интересно, что об этом думает Микролеон (Президент Франции Эмманюэль Макрон — Прим. Ред.)?", — с иронией отметил журналист.
В понедельник в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги Брижит в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит "просто дурачились".
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Эммануэль МакронФранцияВ миреКайя КалласЧей Боуз
 
 
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