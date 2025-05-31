https://ria.ru/20250531/kabmin-2020124236.html
Кабмин обсудил изменения в порядок регистрации кандидатов на выборах
Кабмин обсудил изменения в порядок регистрации кандидатов на выборах - РИА Новости, 31.05.2025
Кабмин обсудил изменения в порядок регистрации кандидатов на выборах
Правительство России обсудило законопроект, упрощающий регистрацию кандидатов на выборах при пропуске срока подачи документов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:01:00+03:00
2025-05-31T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство России обсудило законопроект, упрощающий регистрацию кандидатов на выборах при пропуске срока подачи документов, сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что принятие законопроекта позволит избежать отказа в регистрации списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в связи с истечением установленного законом срока представления документов, необходимых для регистрации, если пропуск этого срока был вызван отказом в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и этот отказ был отменён или признан незаконным.
https://ria.ru/20250524/kabmin-2018858820.html
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политика, россия
Кабмин обсудил изменения в порядок регистрации кандидатов на выборах
Правительство обсудило проект об упрощении регистрации кандидатов на выборах
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство России обсудило законопроект, упрощающий регистрацию кандидатов на выборах при пропуске срока подачи документов, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит избежать отказа в регистрации списка кандидатов, кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в связи с истечением установленного законом срока представления документов, необходимых для регистрации, если пропуск этого срока был вызван отказом в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и этот отказ был отменён или признан незаконным.