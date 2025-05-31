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Источник опроверг слухи о возможной встрече турецких властей с главой SDF - РИА Новости, 31.05.2025
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13:12 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/istochnik-2020126029.html
Источник опроверг слухи о возможной встрече турецких властей с главой SDF
Источник опроверг слухи о возможной встрече турецких властей с главой SDF - РИА Новости, 31.05.2025
Источник опроверг слухи о возможной встрече турецких властей с главой SDF
Утверждение издания Al-Monitor о якобы готовности турецких официальных лиц встретиться с главой отряда "Сирийских демократических сил" (SDF) Мазлумом Абди... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:12:00+03:00
2025-05-31T13:12:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
сша
абдуллах оджалан
сирийские демократические силы
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Утверждение издания Al-Monitor о якобы готовности турецких официальных лиц встретиться с главой отряда "Сирийских демократических сил" (SDF) Мазлумом Абди (Кобани) не соответствует действительности, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. В новостной статье, опубликованной на сайте Al-Monitor, утверждалось, что турецкие официальные лица могут встретиться с Кобани. "Утверждения в новостной статье под заголовком "Посланник США в Сирии Баррак позвонил главе курдских SDF, когда Турция рассматривает возможность встречи", опубликованной на новостном сайте Al-Monitor, относительно Турции и властей нашей страны не соответствуют действительности", - заявил собеседник агентства. Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила ранее о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, отбывающему тюремное наказание, лично руководить процессом.
https://ria.ru/20241212/siriya-1988721279.html
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турция
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в мире, турция, анкара (провинция), сша, абдуллах оджалан, сирийские демократические силы, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Анкара (провинция), США, Абдуллах Оджалан, Сирийские демократические силы, Рабочая партия Курдистана
Источник опроверг слухи о возможной встрече турецких властей с главой SDF

Диписточник опроверг слухи о встрече властей Турции с главой SDF Кобани

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Утверждение издания Al-Monitor о якобы готовности турецких официальных лиц встретиться с главой отряда "Сирийских демократических сил" (SDF) Мазлумом Абди (Кобани) не соответствует действительности, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
В новостной статье, опубликованной на сайте Al-Monitor, утверждалось, что турецкие официальные лица могут встретиться с Кобани.
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"Утверждения в новостной статье под заголовком "Посланник США в Сирии Баррак позвонил главе курдских SDF, когда Турция рассматривает возможность встречи", опубликованной на новостном сайте Al-Monitor, относительно Турции и властей нашей страны не соответствуют действительности", - заявил собеседник агентства.
Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила ранее о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана. РПК также призвала власти Турции позволить Оджалану, отбывающему тюремное наказание, лично руководить процессом.
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В миреТурцияАнкара (провинция)СШААбдуллах ОджаланСирийские демократические силыРабочая партия Курдистана
 
 
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