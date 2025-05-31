https://ria.ru/20250531/iran-2020122850.html

Иран подготовил площадки для строительства двух атомных электростанций

Иран подготовил площадки для строительства двух атомных электростанций - РИА Новости, 31.05.2025

Иран подготовил площадки для строительства двух атомных электростанций

Иран подготовил площадки на севере и юге исламской республики для строительства двух атомных электростанций, заявил в субботу глава иранской Организации по... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:52:00+03:00

2025-05-31T12:52:00+03:00

2025-05-31T13:02:00+03:00

в мире

иран

россия

алексей лихачев

бушерская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Иран подготовил площадки на севере и юге исламской республики для строительства двух атомных электростанций, заявил в субботу глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. "До конца седьмой программы (пятилетки, март 2024 - март 2029 годов - ред.) развитие мощностей атомной электроэнергетики в Иране достигнет 3 тысяч мегаватт, для строительства двух электростанций на юге и севере страны подготовлены площадки" - сказал Эслами, слова которого приводит иранское госагентство IRNA.В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.Глава "Росатома" Алексей Лихачев 21 февраля сообщил, что следующая площадка для развития атомной энергетики в Иране с участием России уже определена, но до начала строительных работ еще далеко. Он также отметил, что нынешнее строительство второго и третьего блоков АЭС "Бушер" с участием РФ идет "очень активно", при этом за последние годы "очень сильно" сократилась задолженность иранской стороны.

https://ria.ru/20250531/iran-2020122269.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"