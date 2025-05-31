Иран подготовил площадки для строительства двух атомных электростанций
Эслами: Иран подготовил площадки для строительства двух АЭС на севере и юге
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Иран подготовил площадки на севере и юге исламской республики для строительства двух атомных электростанций, заявил в субботу глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.
"До конца седьмой программы (пятилетки, март 2024 - март 2029 годов - ред.) развитие мощностей атомной электроэнергетики в Иране достигнет 3 тысяч мегаватт, для строительства двух электростанций на юге и севере страны подготовлены площадки" - сказал Эслами, слова которого приводит иранское госагентство IRNA.
В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев 21 февраля сообщил, что следующая площадка для развития атомной энергетики в Иране с участием России уже определена, но до начала строительных работ еще далеко. Он также отметил, что нынешнее строительство второго и третьего блоков АЭС "Бушер" с участием РФ идет "очень активно", при этом за последние годы "очень сильно" сократилась задолженность иранской стороны.