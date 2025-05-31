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Иран подготовил площадки для строительства двух атомных электростанций - РИА Новости, 31.05.2025
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12:52 31.05.2025 (обновлено: 13:02 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/iran-2020122850.html
Иран подготовил площадки для строительства двух атомных электростанций
Иран подготовил площадки для строительства двух атомных электростанций - РИА Новости, 31.05.2025
Иран подготовил площадки для строительства двух атомных электростанций
Иран подготовил площадки на севере и юге исламской республики для строительства двух атомных электростанций, заявил в субботу глава иранской Организации по... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:52:00+03:00
2025-05-31T13:02:00+03:00
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иран
россия
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Иран подготовил площадки на севере и юге исламской республики для строительства двух атомных электростанций, заявил в субботу глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами. "До конца седьмой программы (пятилетки, март 2024 - март 2029 годов - ред.) развитие мощностей атомной электроэнергетики в Иране достигнет 3 тысяч мегаватт, для строительства двух электростанций на юге и севере страны подготовлены площадки" - сказал Эслами, слова которого приводит иранское госагентство IRNA.В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.Глава "Росатома" Алексей Лихачев 21 февраля сообщил, что следующая площадка для развития атомной энергетики в Иране с участием России уже определена, но до начала строительных работ еще далеко. Он также отметил, что нынешнее строительство второго и третьего блоков АЭС "Бушер" с участием РФ идет "очень активно", при этом за последние годы "очень сильно" сократилась задолженность иранской стороны.
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в мире, иран, россия, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Иран, Россия, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Иран подготовил площадки для строительства двух атомных электростанций

Эслами: Иран подготовил площадки для строительства двух АЭС на севере и юге

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 мая - РИА Новости. Иран подготовил площадки на севере и юге исламской республики для строительства двух атомных электростанций, заявил в субботу глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами.
"До конца седьмой программы (пятилетки, март 2024 - март 2029 годов - ред.) развитие мощностей атомной электроэнергетики в Иране достигнет 3 тысяч мегаватт, для строительства двух электростанций на юге и севере страны подготовлены площадки" - сказал Эслами, слова которого приводит иранское госагентство IRNA.

В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев 21 февраля сообщил, что следующая площадка для развития атомной энергетики в Иране с участием России уже определена, но до начала строительных работ еще далеко. Он также отметил, что нынешнее строительство второго и третьего блоков АЭС "Бушер" с участием РФ идет "очень активно", при этом за последние годы "очень сильно" сократилась задолженность иранской стороны.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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В миреИранРоссияАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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