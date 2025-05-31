https://ria.ru/20250531/indija-2020138442.html

Малые кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в Индии

Малые кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в Индии - РИА Новости, 31.05.2025

Малые кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в Индии

Малые кинозалы по технологии "Экстра Синема" откроются в Индии, соглашение подписано с индийской компанией "Janta Cinemа" на полях II международного форума... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:08:00+03:00

2025-05-31T15:08:00+03:00

2025-05-31T15:08:00+03:00

республика саха (якутия)

экономика

технологии

индия

якутск

россия

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ЯКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Малые кинозалы по технологии "Экстра Синема" откроются в Индии, соглашение подписано с индийской компанией "Janta Cinemа" на полях II международного форума креативных индустрий, сообщает пресс-центр форума. "Первые 10 тестовых кинозалов откроются уже в августе текущего года. Согласно подписанному сегодня соглашению стороны подтвердили намерение в рамках проекта по открытию и эксплуатации кинозалов в Индии. Согласно подписанному документу 224 кинозалов откроется в штате Трипура Республики Индия, а в течение следующих двух лет партнеры намереваются увеличить количество залов до 10 тысяч по всей территории Индии. Соглашение подписали генеральный директор "Экстра Синема" Петр Чиряев и основатели компании "Janta Cinema" Юсуф Шаих и Джагеш Савджан", - рассказали организаторы форума. По словам Юсуфа Шаиха, Индия выпускает порядка 2400 фильмов в год. "В нашей стране наблюдается значительная недоступность кинотеатров. Мы изучили технологию "Экстра Синема" и считаем, что она максимально безопасна и способна защитить контент от пиратства. Вчера я посмотрел два фильма и был очень удивлён, насколько у нас схожие культуры — много общего в истории и сюжетах фильмов. Поэтому я считаю, что идея обмена кино между республиками имеет большой потенциал", - сказал он. Ранее сообщалось о том, что индийская компания Janta Cinema откроет сеть малых кинозалов по технологии "Экстра Синема", представители платформы прибыли в Якутск на II Форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке" для подписания соглашения. Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике" проходит в Якутске с 29 по 31 мая. Организаторами мероприятия выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Республики Саха (Якутия). В форуме принимают участие около 6 тысяч человек, в том числе 250 спикеров из 39 регионов России и девяти других стран. Деловая программа включает 150 мероприятий.

https://ria.ru/20250530/yakutsk-2019911056.html

https://ria.ru/20250529/yakutiya-2019692642.html

индия

якутск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, технологии, индия, якутск, россия