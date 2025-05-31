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Малые кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в Индии - РИА Новости, 31.05.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
15:08 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/indija-2020138442.html
Малые кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в Индии
Малые кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в Индии - РИА Новости, 31.05.2025
Малые кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в Индии
Малые кинозалы по технологии "Экстра Синема" откроются в Индии, соглашение подписано с индийской компанией "Janta Cinemа" на полях II международного форума... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:08:00+03:00
2025-05-31T15:08:00+03:00
республика саха (якутия)
экономика
технологии
индия
якутск
россия
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ЯКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Малые кинозалы по технологии "Экстра Синема" откроются в Индии, соглашение подписано с индийской компанией "Janta Cinemа" на полях II международного форума креативных индустрий, сообщает пресс-центр форума. "Первые 10 тестовых кинозалов откроются уже в августе текущего года. Согласно подписанному сегодня соглашению стороны подтвердили намерение в рамках проекта по открытию и эксплуатации кинозалов в Индии. Согласно подписанному документу 224 кинозалов откроется в штате Трипура Республики Индия, а в течение следующих двух лет партнеры намереваются увеличить количество залов до 10 тысяч по всей территории Индии. Соглашение подписали генеральный директор "Экстра Синема" Петр Чиряев и основатели компании "Janta Cinema" Юсуф Шаих и Джагеш Савджан", - рассказали организаторы форума. По словам Юсуфа Шаиха, Индия выпускает порядка 2400 фильмов в год. "В нашей стране наблюдается значительная недоступность кинотеатров. Мы изучили технологию "Экстра Синема" и считаем, что она максимально безопасна и способна защитить контент от пиратства. Вчера я посмотрел два фильма и был очень удивлён, насколько у нас схожие культуры — много общего в истории и сюжетах фильмов. Поэтому я считаю, что идея обмена кино между республиками имеет большой потенциал", - сказал он. Ранее сообщалось о том, что индийская компания Janta Cinema откроет сеть малых кинозалов по технологии "Экстра Синема", представители платформы прибыли в Якутск на II Форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке" для подписания соглашения. Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике" проходит в Якутске с 29 по 31 мая. Организаторами мероприятия выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Республики Саха (Якутия). В форуме принимают участие около 6 тысяч человек, в том числе 250 спикеров из 39 регионов России и девяти других стран. Деловая программа включает 150 мероприятий.
https://ria.ru/20250530/yakutsk-2019911056.html
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экономика, технологии, индия, якутск, россия
Республика Саха (Якутия), Экономика, Технологии, Индия, Якутск, Россия
Малые кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в Индии

Малые кинозалы по технологии "Экстра Синема" откроются в Индии в августе

© Фото : Пресс-центр II международного форума креативных индустрийМалые кинозалы по якутской технологии "Экстра Синема" откроются в Индии
Малые кинозалы по якутской технологии Экстра Синема откроются в Индии - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Пресс-центр II международного форума креативных индустрий
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ЯКУТСК, 31 мая - РИА Новости. Малые кинозалы по технологии "Экстра Синема" откроются в Индии, соглашение подписано с индийской компанией "Janta Cinemа" на полях II международного форума креативных индустрий, сообщает пресс-центр форума.
"Первые 10 тестовых кинозалов откроются уже в августе текущего года. Согласно подписанному сегодня соглашению стороны подтвердили намерение в рамках проекта по открытию и эксплуатации кинозалов в Индии. Согласно подписанному документу 224 кинозалов откроется в штате Трипура Республики Индия, а в течение следующих двух лет партнеры намереваются увеличить количество залов до 10 тысяч по всей территории Индии. Соглашение подписали генеральный директор "Экстра Синема" Петр Чиряев и основатели компании "Janta Cinema" Юсуф Шаих и Джагеш Савджан", - рассказали организаторы форума.
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По словам Юсуфа Шаиха, Индия выпускает порядка 2400 фильмов в год.
"В нашей стране наблюдается значительная недоступность кинотеатров. Мы изучили технологию "Экстра Синема" и считаем, что она максимально безопасна и способна защитить контент от пиратства. Вчера я посмотрел два фильма и был очень удивлён, насколько у нас схожие культуры — много общего в истории и сюжетах фильмов. Поэтому я считаю, что идея обмена кино между республиками имеет большой потенциал", - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что индийская компания Janta Cinema откроет сеть малых кинозалов по технологии "Экстра Синема", представители платформы прибыли в Якутск на II Форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке" для подписания соглашения.
Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике" проходит в Якутске с 29 по 31 мая. Организаторами мероприятия выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Республики Саха (Якутия). В форуме принимают участие около 6 тысяч человек, в том числе 250 спикеров из 39 регионов России и девяти других стран. Деловая программа включает 150 мероприятий.
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