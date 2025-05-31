https://ria.ru/20250531/gurtsiev-2020193225.html

В Ставрополе похоронили погибшего вице-мэра города Заура Гурциева

В Ставрополе похоронили погибшего вице-мэра города Заура Гурциева - РИА Новости, 31.05.2025

В Ставрополе похоронили погибшего вице-мэра города Заура Гурциева

В Ставрополе прошли похороны ветерана СВО и заместителя главы города Заура Гурциева, сообщил мэр города Иван Ульянченко. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:42:00+03:00

2025-05-31T16:42:00+03:00

2025-05-31T22:45:00+03:00

происшествия

ставрополь

россия

чехов

заур гурциев

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974181730_0:46:640:406_1920x0_80_0_0_20209b6563d3801e8196ba4bb8499846.jpg

ПЯТИГОРСК, 31 мая - РИА Новости. В Ставрополе прошли похороны ветерана СВО и заместителя главы города Заура Гурциева, сообщил мэр города Иван Ульянченко. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего. "Сегодня мы проводили в последний путь своего коллегу и товарища - Заура Александровича Гурциева. Его земной путь оборвался очень рано, к большому сожалению. Но он навсегда останется в наших сердцах. Вечная память!" - написал Ульянченко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250529/gurtsiev--2019706201.html

ставрополь

россия

чехов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставрополь, россия, чехов, заур гурциев, следственный комитет россии (ск рф)