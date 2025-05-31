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В Ставрополе похоронили погибшего вице-мэра города Заура Гурциева - РИА Новости, 31.05.2025
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16:42 31.05.2025 (обновлено: 22:45 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/gurtsiev-2020193225.html
В Ставрополе похоронили погибшего вице-мэра города Заура Гурциева
В Ставрополе похоронили погибшего вице-мэра города Заура Гурциева - РИА Новости, 31.05.2025
В Ставрополе похоронили погибшего вице-мэра города Заура Гурциева
В Ставрополе прошли похороны ветерана СВО и заместителя главы города Заура Гурциева, сообщил мэр города Иван Ульянченко. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:42:00+03:00
2025-05-31T22:45:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
чехов
заур гурциев
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ПЯТИГОРСК, 31 мая - РИА Новости. В Ставрополе прошли похороны ветерана СВО и заместителя главы города Заура Гурциева, сообщил мэр города Иван Ульянченко. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего. "Сегодня мы проводили в последний путь своего коллегу и товарища - Заура Александровича Гурциева. Его земной путь оборвался очень рано, к большому сожалению. Но он навсегда останется в наших сердцах. Вечная память!" - написал Ульянченко в своем Telegram-канале.
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происшествия, ставрополь, россия, чехов, заур гурциев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Чехов, Заур Гурциев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе похоронили погибшего вице-мэра города Заура Гурциева

Похороны погибшего при взрыве ветерана СВО Заура Гурциева прошли в Ставрополе

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramЗаур Гурциев
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Заур Гурциев. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 31 мая - РИА Новости. В Ставрополе прошли похороны ветерана СВО и заместителя главы города Заура Гурциева, сообщил мэр города Иван Ульянченко.
Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
«
"Сегодня мы проводили в последний путь своего коллегу и товарища - Заура Александровича Гурциева. Его земной путь оборвался очень рано, к большому сожалению. Но он навсегда останется в наших сердцах. Вечная память!" - написал Ульянченко в своем Telegram-канале.
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев
29 мая, 08:40
 
ПроисшествияСтавропольРоссияЧеховЗаур ГурциевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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