https://ria.ru/20250531/gromov-2019781374.html

Биография Алексея Громова

Биография Алексея Громова - РИА Новости, 31.05.2025

Биография Алексея Громова

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад)... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T00:20:00+03:00

2025-05-31T00:20:00+03:00

2025-05-31T00:20:00+03:00

справки

россия

алексей громов

биографии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23973/24/239732402_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_27c2e438d5cdb103e14fdad2d2acbf20.jpg

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад) Московской области. В 1982 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова (кафедра южных и западных славян).После окончания университета в 1982-1996 годах работал в МИД СССР, МИД РФ.С 1982 по 1985 год был секретарем генерального консульства СССР в Карловых Варах в Чехословакии.С 1985 года по 1988 год был атташе посольства СССР в Праге.С 1988 по 1991 год – третий, второй секретарь секретариата заместителя министра иностранных дел СССР.С 1991 года по 1992 год Алексей Громов работал первым секретарем общего секретариата МИД СССР, МИД РФ.В 1992-1993 годах – консул генерального консульства РФ в Братиславе (Словакия).В 1993-1996 годах был советником посольства РФ в Братиславе. С ноября 1996 года Алексей Громов занимал пост руководителя пресс-службы президента РФ.В марте 1998 года был назначен начальником управления пресс-службы президента Российской Федерации. 4 июня 2000 года Алексей Громов был назначен пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. 26 марта 2004 года был переназначен в этой должности. С 12 мая 2008 года – заместитель руководителя администрации президента РФ. 21 мая 2012 года был назначен первым заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен в должности.14 мая 2024 года президент России Владимир Путин вновь переназначил Алексея Громова на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ.Член попечительского совета Русского географического общества.Действительный государственный советник РФ I класса (1997).Отмечен благодарностями президента РФ (1998, 2007, 2010, 2011). Владеет чешским, словацким и английским языками.Алексей громов женат, у него двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, алексей громов, биографии