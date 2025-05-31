Рейтинг@Mail.ru
Биография Алексея Громова - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/gromov-2019781374.html
Биография Алексея Громова
Биография Алексея Громова - РИА Новости, 31.05.2025
Биография Алексея Громова
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад)... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T00:20:00+03:00
2025-05-31T00:20:00+03:00
справки
россия
алексей громов
биографии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23973/24/239732402_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_27c2e438d5cdb103e14fdad2d2acbf20.jpg
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад) Московской области. В 1982 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова (кафедра южных и западных славян).После окончания университета в 1982-1996 годах работал в МИД СССР, МИД РФ.С 1982 по 1985 год был секретарем генерального консульства СССР в Карловых Варах в Чехословакии.С 1985 года по 1988 год был атташе посольства СССР в Праге.С 1988 по 1991 год – третий, второй секретарь секретариата заместителя министра иностранных дел СССР.С 1991 года по 1992 год Алексей Громов работал первым секретарем общего секретариата МИД СССР, МИД РФ.В 1992-1993 годах – консул генерального консульства РФ в Братиславе (Словакия).В 1993-1996 годах был советником посольства РФ в Братиславе. С ноября 1996 года Алексей Громов занимал пост руководителя пресс-службы президента РФ.В марте 1998 года был назначен начальником управления пресс-службы президента Российской Федерации. 4 июня 2000 года Алексей Громов был назначен пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. 26 марта 2004 года был переназначен в этой должности. С 12 мая 2008 года – заместитель руководителя администрации президента РФ. 21 мая 2012 года был назначен первым заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен в должности.14 мая 2024 года президент России Владимир Путин вновь переназначил Алексея Громова на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ.Член попечительского совета Русского географического общества.Действительный государственный советник РФ I класса (1997).Отмечен благодарностями президента РФ (1998, 2007, 2010, 2011). Владеет чешским, словацким и английским языками.Алексей громов женат, у него двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23973/24/239732402_197:0:2864:2000_1920x0_80_0_0_a7d627833c7ed7409f294562c8bd6608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, алексей громов, биографии
Справки, Россия, Алексей Громов, Биографии

Биография Алексея Громова

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАлексей Громов
Алексей Громов - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Алексей Громов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад) Московской области.
В 1982 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова (кафедра южных и западных славян).
После окончания университета в 1982-1996 годах работал в МИД СССР, МИД РФ.
С 1982 по 1985 год был секретарем генерального консульства СССР в Карловых Варах в Чехословакии.
С 1985 года по 1988 год был атташе посольства СССР в Праге.
С 1988 по 1991 год – третий, второй секретарь секретариата заместителя министра иностранных дел СССР.
С 1991 года по 1992 год Алексей Громов работал первым секретарем общего секретариата МИД СССР, МИД РФ.
В 1992-1993 годах – консул генерального консульства РФ в Братиславе (Словакия).
В 1993-1996 годах был советником посольства РФ в Братиславе.
С ноября 1996 года Алексей Громов занимал пост руководителя пресс-службы президента РФ.
В марте 1998 года был назначен начальником управления пресс-службы президента Российской Федерации.
4 июня 2000 года Алексей Громов был назначен пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. 26 марта 2004 года был переназначен в этой должности.
С 12 мая 2008 года – заместитель руководителя администрации президента РФ.
21 мая 2012 года был назначен первым заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен в должности.
14 мая 2024 года президент России Владимир Путин вновь переназначил Алексея Громова на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ.
Член попечительского совета Русского географического общества.
Действительный государственный советник РФ I класса (1997).
Отмечен благодарностями президента РФ (1998, 2007, 2010, 2011).
Владеет чешским, словацким и английским языками.
Алексей громов женат, у него двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияАлексей ГромовБиографии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала