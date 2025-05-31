https://ria.ru/20250531/gosduma-2020087606.html
В Госдуме предложили создать систему детских сберегательных счетов
В Госдуме предложили создать систему детских сберегательных счетов - РИА Новости, 31.05.2025
В Госдуме предложили создать систему детских сберегательных счетов
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект о создании в России системы детских... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T01:04:00+03:00
2025-05-31T01:04:00+03:00
2025-05-31T01:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект о создании в России системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей из федерального бюджета для каждого родившегося ребёнка, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Законопроект направлен на расширение системы государственной поддержки семей с детьми через введение новой меры — детского сберегательного счета. В частности, предлагается единовременное перечисление денежных средств в размере ста тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного гражданина Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что этими средствами вместе с накопившимися процентами можно будет пользоваться после наступления совершеннолетнего возраста. Лидер партии рассказал, что такой сберегательный счет нужен для обеспечения детям равного старта при вступлении во взрослую жизнь, а также чтобы после наступления совершеннолетия у них появилась финансовая "подушка безопасности", гарантированные средства для получения образования или создания семьи. "В законопроекте говорится, что открывать сберегательные счёта должен Фонд пенсионного и социального страхования на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния", - уточнил политик. Миронов пояснил, что никакого заявления от родителей не потребуется, а порядок ведения и учёта спецсчёта предлагается устанавливать решением кабмина. Он также напомнил, что в течение последнего времени партия "Справедливая Россия – За правду" разработала, внесла в Госдуму различные инициативы, направленные на поддержку семей с детьми. Они, по его словам, касаются снижения налоговой нагрузки, решения жилищных проблем, предоставлению различных социальных льгот. Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что многие молодые семьи сегодня сталкиваются с трудностями, когда речь заходит о рождении первого ребенка. Она привела данные ВЦИОМ, согласно которым почти 40% россиян опасаются финансовой нестабильности, которая может помешать рождению детей, но при этом большинство мечтает о большой семье – трое и более детей. По мнению парламентария, данная инициатива позволит снизить барьеры для создания семьи, обеспечит равные стартовые возможности для детей и поможет укрепить финансовую уверенность родителей. "Это не просто мера поддержки – это инвестиция в будущее нашей страны. Мы знаем, что ключевые проблемы – жилье, стабильность, уверенность в завтрашнем дне – влияют на решения молодых людей. И наша задача как государства – помочь им преодолеть эти сложности. Детский сберегательный счет станет важным шагом на этом пути", - сказала она. Глава думского комитета подчеркнула, что инициатива полностью соответствует национальным целям развития России до 2030 года, обозначенным главой государства.
https://ria.ru/20250324/mironov-2006839382.html
https://ria.ru/20250409/gosduma-2010165082.html
https://ria.ru/20250307/gosduma-2003557461.html
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общество, россия, сергей миронов, яна лантратова, вциом, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Яна Лантратова, ВЦИОМ, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать систему детских сберегательных счетов
Депутаты СРЗП предложили проект о создании системы детских сберегательных счетов
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в правительство законопроект о создании в России системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей из федерального бюджета для каждого родившегося ребёнка, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова
.
"Законопроект направлен на расширение системы государственной поддержки семей с детьми через введение новой меры — детского сберегательного счета. В частности, предлагается единовременное перечисление денежных средств в размере ста тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного гражданина Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что этими средствами вместе с накопившимися процентами можно будет пользоваться после наступления совершеннолетнего возраста.
Лидер партии рассказал, что такой сберегательный счет нужен для обеспечения детям равного старта при вступлении во взрослую жизнь, а также чтобы после наступления совершеннолетия у них появилась финансовая "подушка безопасности", гарантированные средства для получения образования или создания семьи.
"В законопроекте говорится, что открывать сберегательные счёта должен Фонд пенсионного и социального страхования на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния", - уточнил политик.
Миронов пояснил, что никакого заявления от родителей не потребуется, а порядок ведения и учёта спецсчёта предлагается устанавливать решением кабмина.
Он также напомнил, что в течение последнего времени партия "Справедливая Россия – За правду" разработала, внесла в Госдуму различные инициативы, направленные на поддержку семей с детьми. Они, по его словам, касаются снижения налоговой нагрузки, решения жилищных проблем, предоставлению различных социальных льгот.
Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что многие молодые семьи сегодня сталкиваются с трудностями, когда речь заходит о рождении первого ребенка.
Она привела данные ВЦИОМ
, согласно которым почти 40% россиян опасаются финансовой нестабильности, которая может помешать рождению детей, но при этом большинство мечтает о большой семье – трое и более детей. По мнению парламентария, данная инициатива позволит снизить барьеры для создания семьи, обеспечит равные стартовые возможности для детей и поможет укрепить финансовую уверенность родителей.
"Это не просто мера поддержки – это инвестиция в будущее нашей страны. Мы знаем, что ключевые проблемы – жилье, стабильность, уверенность в завтрашнем дне – влияют на решения молодых людей. И наша задача как государства – помочь им преодолеть эти сложности. Детский сберегательный счет станет важным шагом на этом пути", - сказала она.
Глава думского комитета подчеркнула, что инициатива полностью соответствует национальным целям развития России
до 2030 года, обозначенным главой государства.