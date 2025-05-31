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В Германии призвали внимательнее изучить проблему российских активов
В Германии призвали внимательнее изучить проблему российских активов - РИА Новости, 31.05.2025
В Германии призвали внимательнее изучить проблему российских активов
Глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай призвал "внимательнее изучить" проблему замороженных в Европе российских активов и взвесить... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T23:19:00+03:00
2025-05-31T23:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай призвал "внимательнее изучить" проблему замороженных в Европе российских активов и взвесить аргументы за и против их конфискации. После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. "Мы находимся в ситуации, когда я говорю: мы должны еще более внимательно, чем раньше, рассмотреть вопрос российских государственных активов", - сказал политик в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). По словам Фрая, "чувство справедливости" подсказывает, что их конфискация необходима, однако все не так однозначно. "С другой стороны, я также считаюсь и с контраргументами. Речь идет о вопросе: насколько в безопасности находятся иностранные средства, которые размещают в Европе и, соответственно, в Германии", - добавил глава ведомства канцлера. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, европа, германия, торстен фрай, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Европа, Германия, Торстен Фрай, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
В Германии призвали внимательнее изучить проблему российских активов
Глава канцелярии ФРГ Фрай призвал рассмотреть вопрос конфискации активов России
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай призвал "внимательнее изучить" проблему замороженных в Европе российских активов и взвесить аргументы за и против их конфискации.
После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
"Мы находимся в ситуации, когда я говорю: мы должны еще более внимательно, чем раньше, рассмотреть вопрос российских государственных активов", - сказал политик в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По словам Фрая, "чувство справедливости" подсказывает, что их конфискация необходима, однако все не так однозначно.
"С другой стороны, я также считаюсь и с контраргументами. Речь идет о вопросе: насколько в безопасности находятся иностранные средства, которые размещают в Европе и, соответственно, в Германии", - добавил глава ведомства канцлера.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.