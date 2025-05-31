https://ria.ru/20250531/germaniya-2020175404.html

"Зеленые" теряют популярность среди избирателей, показал опрос

"Зеленые" теряют популярность среди избирателей, показал опрос - РИА Новости, 31.05.2025

"Зеленые" теряют популярность среди избирателей, показал опрос

Немецкая партия "Зеленых", входившая в правительство канцлера Олафа Шольца, становится все менее популярной среди избирателей и опустилась на пятую строчку в... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:33:00+03:00

2025-05-31T19:33:00+03:00

2025-05-31T19:34:00+03:00

в мире

германия

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анналена бербок

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bild

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Немецкая партия "Зеленых", входившая в правительство канцлера Олафа Шольца, становится все менее популярной среди избирателей и опустилась на пятую строчку в рейтинге политических сил ФРГ, впервые за почти семь лет пропустив вперед "Левую" партию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Insa для газеты Bild. Партия выступает за жесткие меры по защите окружающей среды и крайне негативно настроена по отношению к России, что проявлялось, например, в высказываниях бывшего министра иностранных дел ФРГ от "Зеленых" Анналены Бербок. В последнее время популярность партии среди избирателей снижается: если на парламентских выборах 2021 года она заняла третье место и вошла в правящую коалицию, то в феврале 2025 года она расположилась уже на четвертой строчке и перешла в оппозицию. "Снижение благосклонности избирателей к "Зеленым" продолжается, теперь их обгоняют даже крайне левые", - говорится в статье. Согласно опросу, "Зеленые" стали пятой по популярности немецкой партией, набрав только 10% голосов. "Левая" партия переместилась на четвертое место с 11% поддержки респондентов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца по-прежнему возглавляет рейтинг (26%), а второе место с 24% голосов сохраняет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократов (СДПГ) поддерживают 17% опрошенных. "Впервые за почти семь лет "Левая" партия в опросе Insa на федеральном уровне опережает "Зеленых", - приводит издание слова главы института Германа Бинкерта. Опрос проводился с 26 по 30 мая, в нем приняли участие 1 203 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.

https://ria.ru/20250129/rejting-1996119886.html

https://ria.ru/20250415/adg-2011380817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, олаф шольц, анналена бербок, фридрих мерц, хдс/хсс, bild