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"Зеленые" теряют популярность среди избирателей, показал опрос - РИА Новости, 31.05.2025
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19:33 31.05.2025 (обновлено: 19:34 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/germaniya-2020175404.html
"Зеленые" теряют популярность среди избирателей, показал опрос
"Зеленые" теряют популярность среди избирателей, показал опрос - РИА Новости, 31.05.2025
"Зеленые" теряют популярность среди избирателей, показал опрос
Немецкая партия "Зеленых", входившая в правительство канцлера Олафа Шольца, становится все менее популярной среди избирателей и опустилась на пятую строчку в... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:33:00+03:00
2025-05-31T19:34:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Немецкая партия "Зеленых", входившая в правительство канцлера Олафа Шольца, становится все менее популярной среди избирателей и опустилась на пятую строчку в рейтинге политических сил ФРГ, впервые за почти семь лет пропустив вперед "Левую" партию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Insa для газеты Bild. Партия выступает за жесткие меры по защите окружающей среды и крайне негативно настроена по отношению к России, что проявлялось, например, в высказываниях бывшего министра иностранных дел ФРГ от "Зеленых" Анналены Бербок. В последнее время популярность партии среди избирателей снижается: если на парламентских выборах 2021 года она заняла третье место и вошла в правящую коалицию, то в феврале 2025 года она расположилась уже на четвертой строчке и перешла в оппозицию. "Снижение благосклонности избирателей к "Зеленым" продолжается, теперь их обгоняют даже крайне левые", - говорится в статье. Согласно опросу, "Зеленые" стали пятой по популярности немецкой партией, набрав только 10% голосов. "Левая" партия переместилась на четвертое место с 11% поддержки респондентов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца по-прежнему возглавляет рейтинг (26%), а второе место с 24% голосов сохраняет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократов (СДПГ) поддерживают 17% опрошенных. "Впервые за почти семь лет "Левая" партия в опросе Insa на федеральном уровне опережает "Зеленых", - приводит издание слова главы института Германа Бинкерта. Опрос проводился с 26 по 30 мая, в нем приняли участие 1 203 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.
https://ria.ru/20250129/rejting-1996119886.html
https://ria.ru/20250415/adg-2011380817.html
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в мире, германия, россия, олаф шольц, анналена бербок, фридрих мерц, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Bild
"Зеленые" теряют популярность среди избирателей, показал опрос

Bild: партия Шольца опустилась на пятую строчку в рейтинге политических сил ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Немецкая партия "Зеленых", входившая в правительство канцлера Олафа Шольца, становится все менее популярной среди избирателей и опустилась на пятую строчку в рейтинге политических сил ФРГ, впервые за почти семь лет пропустив вперед "Левую" партию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Insa для газеты Bild.
Партия выступает за жесткие меры по защите окружающей среды и крайне негативно настроена по отношению к России, что проявлялось, например, в высказываниях бывшего министра иностранных дел ФРГ от "Зеленых" Анналены Бербок. В последнее время популярность партии среди избирателей снижается: если на парламентских выборах 2021 года она заняла третье место и вошла в правящую коалицию, то в феврале 2025 года она расположилась уже на четвертой строчке и перешла в оппозицию.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" достиг 23%, показал опрос
29 января, 15:15
«
"Снижение благосклонности избирателей к "Зеленым" продолжается, теперь их обгоняют даже крайне левые", - говорится в статье.
Согласно опросу, "Зеленые" стали пятой по популярности немецкой партией, набрав только 10% голосов. "Левая" партия переместилась на четвертое место с 11% поддержки респондентов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца по-прежнему возглавляет рейтинг (26%), а второе место с 24% голосов сохраняет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократов (СДПГ) поддерживают 17% опрошенных.
"Впервые за почти семь лет "Левая" партия в опросе Insa на федеральном уровне опережает "Зеленых", - приводит издание слова главы института Германа Бинкерта.
Опрос проводился с 26 по 30 мая, в нем приняли участие 1 203 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процентных пункта.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Популярность лидера "АдГ" снизилась за неделю, показал опрос
15 апреля, 15:44
 
В миреГерманияРоссияОлаф ШольцАнналена БербокФридрих МерцХДС/ХССBild
 
 
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